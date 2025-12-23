短劇女演員欠薪2700元兼毆打助理　疑新劇被換　網民怒轟「封殺」

12月20日，內地一短劇女演員被曝毆打助理，同時曝光的還有一段當時的錄音。錄音中，助理向女演員討要今年9月15日至23日的薪資，女演員則語氣囂張讓助理滾出自己家，助理則稱「不給工資不走」，助理後續稱自己被女演員打了頭。



該女演員被網民起底是短劇演員「左一」，並沖上微博熱搜。12月21日，左一發文承認對助理動手，並向當事人及粉絲致歉，坦言動手是錯誤的解決方式。同時她表示已向助理支付5619.24元（人民幣，下同），其中包含助理的2700元工資、報銷以及500元腦部CT費用。該筆錢款由劇組代為支付，並曬出轉帳記錄。

在聲明中，左一解釋未直接發工資原因，是因事件發生後，為避免雙方情緒激化，委託劇組製片工作人員代為轉結。同時她表示，事件在2個月前已得到解決，事發後更到警察局簽署了調解協議。

事件在微博引發熱議，有網民共情被打助理，表示「帶入打工人的視角簡直是噩夢」「欠工資還有理？請封殺吧」「為了2700就打人真的暴露人品，以後不會再看你的劇了。」網上亦有網民爆料，左一新劇已被換，「因為平台要求換掉她演女主」。

公開資料顯示，左一，1998年9月12日出生於湖南，主要代表作包括《尤物》《我居然閃婚了禁欲男神》《傅先生別追了，大小姐是假的》等。