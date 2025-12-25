《無間道》女星自揭被瘋狂粉絲跟蹤6年 對方滲透社區應聘做保安
內地女演員朱銳近日驚爆，自己曾遭一名瘋狂粉絲跟蹤長達6年，對方為接近她，甚至應徵到她居住的社區擔任保安，消息曝光各界譁然。
綜合內地媒體報導，朱銳指出，這起事件是自己「半退圈」的原因：「他找到了我居住的小區（社區），甚至找到了我媽媽，報警後發現他從2016年就一直開始關注我。」
她表示，當時警察告知她，為避免對方掌握她行蹤，盡力少發動態和居家生活照片與影片：「那個時候就萌生了退圈念頭。」
朱銳說，這名男子並非短暫騷擾，而是長時間、系統性地關注她的行蹤，已嚴重侵犯個人隱私，也對安全造成心理壓力。這起事件曝光後，引發大量網友討論，報導引述網友表示：
如果只是遠遠看著，也許還能理解，但為了靠近她去當保安，這已經是病態執念。
現年38歲的朱銳出生於江西省樟樹市，祖籍安徽省蕪湖市，畢業於北京電影學院表演系，曾演出《媳婦的美好時代》、《辣媽正傳》等多部熱門電視劇，2016年在網劇《無間道》演出心理醫師胡佳琳，頗具知名度。
