《無間道》女星自揭被瘋狂粉絲跟蹤6年　對方滲透社區應聘做保安

內地女演員朱銳近日驚爆，自己曾遭一名瘋狂粉絲跟蹤長達6年，對方為接近她，甚至應徵到她居住的社區擔任保安，消息曝光各界譁然。



綜合內地媒體報導，朱銳指出，這起事件是自己「半退圈」的原因：「他找到了我居住的小區（社區），甚至找到了我媽媽，報警後發現他從2016年就一直開始關注我。」

朱銳自揭被瘋狂粉絲跟蹤達6年（微博@朱銳JolieJolie）

點擊查看朱銳自揭被瘋狂粉絲跟蹤達6年：

+ 15

她表示，當時警察告知她，為避免對方掌握她行蹤，盡力少發動態和居家生活照片與影片：「那個時候就萌生了退圈念頭。」

朱銳說，這名男子並非短暫騷擾，而是長時間、系統性地關注她的行蹤，已嚴重侵犯個人隱私，也對安全造成心理壓力。這起事件曝光後，引發大量網友討論，報導引述網友表示：

如果只是遠遠看著，也許還能理解，但為了靠近她去當保安，這已經是病態執念。

現年38歲的朱銳出生於江西省樟樹市，祖籍安徽省蕪湖市，畢業於北京電影學院表演系，曾演出《媳婦的美好時代》、《辣媽正傳》等多部熱門電視劇，2016年在網劇《無間道》演出心理醫師胡佳琳，頗具知名度。

更多朱銳的相片：

+ 6

延伸閱讀：

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】