55歲阮小儀聖誕宣布婚訊　曾遇CEO渣男前度走出七年情傷擁抱真愛

現年55歲的金牌DJ阮小儀，今日（25日）聖誕節於社交平台驚喜貼出與神秘男士手牽手、無名指戴上戒指的相片，感性表示「多謝你令我人生下半場更精彩」，疑似宣布脫單兼婚訊。消息一出，隨即引來全城祝福，網民紛紛感嘆這位守候多年的「黃金盛女」，終於等到了真正的幸福。

阮小儀無預警下聖誕晒戒指相宣布婚訊。（ig@kittyyuen）

與CEO前度七年情斷傷得最深

回顧小儀的感情路，最令網民心疼的莫過於她與出版社CEO前度的一段情。兩人當年拍拖長達七年，甚至已到談婚論嫁的階段，小儀亦曾視對方為終身伴侶。怎料在小儀30歲那年，對方竟因第三者介入而毅然提出分手。這段情對小儀打擊極大，她曾透露當時傷心欲絕，需要一段很長時間才能走出陰霾。

小儀曾與一名出版社CEO拍拖7年，甚至已談婚論嫁，卻因對方出軌在她30歲時提出分手而告終。（ig@kittyyuen）

節目含淚剖白：次次都衰畀第三者

小儀曾在節目中剖白情路坎坷，她直言自己的戀情彷彿陷入了「第三者咒語」，多次戀情都因另一半出軌而告終。她當時自嘲：「次次都係衰畀第三者，唔知點解，命嚟㗎！」 她更提到即使事隔多年，每當經過昔日與前度約會的銅鑼灣，心中仍會隱隱作痛，可見前任帶來的傷痕極深。

小儀前任帶給小儀的傷痕極深。（ig@kittyyuen）

曾陷單身焦慮

除了前度的背叛，小儀亦曾自爆患有嚴重的「單身焦慮」。她曾表示步入30歲後，看著身邊好友紛紛結婚生子，自己卻形單影隻，甚至不敢一個人吃晚飯。平日里她將所有感情寄託在兩隻狗狗身上，可惜隨着愛犬「Dee Dee」離世，用了一年的時間讓自己走出傷痛。幸而，今年小儀不但離開了工作31年的商台，如今更在聖誕節宣布覓得真愛，正式告別悲情前度，展開人生新一頁！