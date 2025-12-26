張兆輝配《空心人》再奪大獎　自爆已有退休計劃　女兒貼身做助手

第17屆澳門國際電影節暨第16屆澳門國際電視節日前於澳門美高梅圓滿舉行，頒獎典禮星光熠熠，現場雲集章子怡、黃軒、葛優、謝天華、曹斐然、何超蓮等重量級嘉賓。上月剛憑《空心人》在溫哥華華語電影節榮獲「最佳男主角」的張兆輝，再度傳來捷報，於本屆電影節榮獲「金蓮花優秀男演員獎」！



張兆輝上月憑《空心人》在溫哥華華語電影節榮獲「最佳男主角」。（官方提供圖片）

張兆輝憑《空心人》再奪大獎

輝哥憑藉彭發導演執導的驚慄片《空心人》再下一城，演技備受肯定。他接受訪問時難掩喜悅之情：「非常開心，亦相當驚喜，衷心感謝觀眾對《空心人》的支持與認可。」被問到接連奪獎會如何慶祝，輝哥笑言：「方式很簡單，先靜靜在家冥想，回味拍攝時的點滴，已覺得十分滿足。當然，也會和家人一起吃頓飯、舉杯分享喜悅。」

張兆輝再度捷報，於第17屆澳門國際電影節榮獲「金蓮花優秀男演員獎」。（官方提供圖片）

張兆輝首談未來計劃

談及未來目標，他坦然表示：「已經做好退休計劃，這幾年只想盡力做到最好，遇到好角色就用心演繹，希望這幾年不斷帶給觀眾新鮮感，也給自己一些將來回憶。」提到拍攝《空心人》時的挑戰，輝哥坦言困難不少：「幸好彭發導演在開拍前與我們深入溝通角色要求，讓演出時的難度降至最低，更能全情投入每場戲。」他進一步分享：「即使戲中情緒沉重、令人心碎，當你達到導演的要求，事後回想，仍會感到享受。」

至於如何抽離陰鬱角色，輝哥透露：「拍攝完大約一個多月，靜下來時仍會浮現戲中的不開心片段。我會主動找朋友聊天或出門跑步，不讓自己沉溺在戲裡，慢慢就能抽離。」而聖誕與新年將至，輝哥表示節日期間仍需工作，參與跨年活動，期待之後能稍作休息，並祝願大家過一個愉快聖誕，迎接新一年。

張兆輝與內地同公司新人曹斐然。（官方提供圖片）

張兆輝與謝天華皆有收穫。（官方提供圖片）

張兆輝女兒貼身做助手

另外，在英國讀書的孻女張卓姿趁聖誕假期返港陪伴家人，更兩度擔任輝哥的助手，分別現身南沙音樂會及澳門電影節。兩父女合作默契十足，更有粉絲在現場認出張卓姿，偷拍照片上傳分享，可見她尚未正式入行，已吸引不少關注目光。

張兆輝在台上多謝家人支持。（官方提供圖片）

電影背景補充：

張兆輝於2025年主演彭發執導的驚慄片《空心人》（Reborn），飾演一位痛失愛子、陷入深淵的父親，與王敏奕飾演的妻子共同經歷靈異事件。影片聚焦都市情緒病議題，輝哥為支持導演更將片酬投資至電影中，其細膩演繹早前已在溫哥華華語電影節獲頒最佳男主角，實力再度獲得國際認證。

