關楚耀放棄玩錶心頭好　積極為造人作準備：搵定奶粉錢先

關楚耀今日（27/12）現身黃埔出席《星聲送暖·愛心音樂分享會》，用歌聲為大埔宏福苑災民送暖打氣。關楚耀接受《香港01》訪問時表示：「明白佢哋失去家人嘅苦況，佢哋係需要時間去面對，亦需要時間去沖淡，亦好多議好多慈善團體幫手，而我覺得香港人係好有愛心會有好嘅捐贈同善款，感覺就係一方有難，大家都會出嚟幫手，呢樣令我好感動。」

關楚耀透露積極為造人作準備。(吳子生攝)

被問到有否造人大計？關楚耀表示：「其實我同太太同我屋企人都準備緊，至於生幾多個，自己都係隨緣，最緊要屋企人都開開心心，因為有呢個計劃，我都要放棄玩錶，而家要積極搵定奶粉錢先。」

關楚耀今日現身黃埔出席《星聲送暖·愛心音樂分享會》。(吳子生攝)

關楚耀與拍拖約6年的網紅女友Joann，在2023年5月20日於泰國求婚成功，之後於同年11月30日註冊結婚，在社交平台以「Officially Mr & Mrs Kwan」宣佈升呢做人夫，被封「關生關太」。婚後成為人夫的關楚耀，近年積極向商界發展，曾豪擲7位數投資醫學美容及止汗中心，近年再被新興運動匹克球吸引，他索性與朋友合資，由一塊「爛地」開始改建，歷時約四個月打造成佔地約一萬多呎、設有多個球場兼DJ打碟設備嘅室內匹克球館，正式進軍運動娛樂市場。