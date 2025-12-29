黃淑儀自爆打Botox後連皺眉都做唔到：奉勸做演員最好唔好打

黃淑儀（Gigi）早前接受YouTube頻道「徐蓉蓉文化工作室」訪談節目《蓉蓉細語》訪問，Gigi姐跟主持人徐蓉蓉（徐姐）相識數十年，兩人惺惺相識，Gigi姐欣賞徐姐執筆之毅，徐姐佩服Gigi姐廚藝超群，互相交流生活之樂，話題不盡。



黃淑儀透露，原來她愛上入廚，全因小時候得到黃爸爸鼓勵，靠五毫子鼓勵從此愛上入廚。（官方提供圖片）

黃淑儀因爸爸給五毫子鼓勵從此愛上入廚

訪談首集已於2025年12月20日（六）首播，兩人在節目中，由Gigi姐早前推出第15本烹飪書談起，原來她愛上入廚，全因小時候得到黃爸爸鼓勵，「爸爸從來唔讚人，我成功煎到條紅衫魚，佢攞五毫子擺喺枱獎勵我，之後我整饅頭又好，整咩都好，爸爸會話『喺外面邊度買到』，間接讚咗我，好開心。」自此Gigi姐不斷鑽研廚藝，她還跟徐姐分享入廚心得，就算煎條靚魚也有不少技巧，絕不容易。

《蓉蓉細語》訪問黃淑儀的第二集，亦已於12月27日（六）上架，這集內容同樣精彩，Gigi姐與徐姐分享多年來在健康、養生與生活習慣上的真實經歷。Gigi姐談到腳部手術後被水腫問題困擾，想減肥卻怪自己沒恆心，「做完手術後，膝頭好腫脹，行路有啲吃力，大家都叫我減肥，減咗會冇咁辛苦，但我鍾意煮嘢食，煮完又要試食，人哋見到你煮完自己都唔食，變咗唔能夠說服人，不過食得多好難控制（體重），加上新陳代謝又慢，仲要冇恆心做運動。」不過徐姐卻發現Gigi姐近期清減了，原來因Gigi姐經常低頭工作，姿勢不正確而頸後積蓄脂肪形成「富貴包」，帶來肩頸痛與失眠，最終要借助看中醫去針灸和排毒，反而令水腫問題有所改善，「喺廣州見到個醫生，佢話『你個富貴包咁大，我可以幫到你』，呢句說話好緊要，我喺香港曾經見過物理治療師，做過類似針灸同電療，每次千幾蚊，睇咗10次後，最後話幫到我呢度，叫我自己攞住皮帶箍住『富貴包』做啲運動，早講我唔使用咗萬幾蚊啦！今次去廣州見醫師，排咗毒去水腫，拔咗啲脂肪瘀血出嚟！」

黃淑儀自爆花萬元治「富貴包」無效，最後北上廣州求醫一針見效。（官方提供圖片）

醫生丈夫首發現Botox有美容神效

Gigi姐又提到丈夫徐景清醫生雖然是西醫，不但不會抗拒中醫，還對中醫有一定研究，「佢𠵱家係用Botox（肉毒桿菌）嚟醫病，佢都有研究中醫邊度係有咩穴位，嚿肌肉喺邊度，應該喺邊度打呢個針。」講到Botox，Gigi姐透露當年丈夫徐景清醫生獲UBC大學（加拿大英屬哥倫比亞大學）邀請，為Botox（肉毒桿菌）進行醫學研究，「講起Botox係我先生最早用嚟醫病，啲人話唔係喎，Botox係美容針，其實係錯㗎！1985年UBC請我先生去研究醫學、教學生，用Botox嚟醫病，醫有關神經唔受控制，即係脊椎神經有關嘅病，即係柏金遜同認知障礙嗰類。」Gigi姐又解釋Botox原本是用作醫治神經不受控制，但意外被發現去皺紋的美容神效，「打完嗰個藥就係收縮個神經末梢，等佢掂唔到啲肌肉同皮膚就唔會震，笑起上嚟掂唔到皮膚同肌肉，冇郁到咪冇皺紋囉，我哋皺眉啲皺紋就出晒嚟，如果打咗Botox冇郁到啲肌肉冇皺紋，啲病人就話徐醫生唔該你同我打埋另一邊，係腦科大會度公布咗後，好多人攞咗嚟做美容針。」

黃淑儀的醫生丈夫首發現Botox有美容神效，但黃淑儀提醒打Botox影響做演戲，奉勸演員勿試。（官方提供圖片）

打Botox影響做演戲奉勸演員勿試

Gigi姐當初也因為好奇，曾經試過打Botox，但試後即怕怕，還以親身體驗奉勸所有演員使用Botox要格外小心，「嚴格嚟講，做演員絕對唔打得，我想做個表情，想皺眉都做唔到，你點努力都冇用啦！2002年左右，我就唔抵得，打過針等我唔使皺眉，但係打完真係皺極都皺唔到條眉，點樣做表情都冇，我就話死囉，好彩嗰時唔使拍嘢啫，如果拍嘢咁樣點算呀，所以我都奉勸做演員，想表達到自己情緒，表達到自己嘅演技嘅話，最好唔好打Botox！」

《蓉蓉細語》訪問黃淑儀的最後一集，將於2026年1月3日（六）上架，Gigi姐除了跟徐姐大談兩段婚姻經歷，還提到離婚後如何處理跟下一代的關係，她感恩前夫劉芳剛以及現任丈夫徐景清醫生都能理性處理，為下一代着想，令子女能在沒有壓力和陰影下成長。Gigi姐講到跟子女維繫關係，原來從不干涉子女的生活，無論是工作、婚姻和生育也不會參與意見。Gigi姐還自爆孻仔徐肇平能夠順利出世，全靠同母異父的大家姐劉德藍保住性命，而兩姐弟感情更超好，徐肇平有事第一個會搵的是大家姐而不是媽咪。