美食新聞報道｜尖沙咀大廚將燒鵝髀做零食　用高湯炮製溏心金蠔

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）、胡美貽（Nicole）等主持的飲食節目，周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。12月5日一集，介紹出身飲食世家的尖沙咀中菜館老闆洪師傅；還有由謝嫣薇、施焯日帶路，品嚐澳門正宗太史菜。



12月5日一集，介紹位於尖沙咀的中菜館老闆洪師傅。（官方圖片）

今晚（5日）「故事味緣」介紹位於尖沙咀的中菜館，老闆洪師傅本住「學海無涯，惟勤是岸」，信奉活到老學到老的精神。洪師傅15歲學做粵菜，之後涉獵過日本菜、越南菜及法國菜，最終集大成在尖沙咀開檔賣fusion中菜。他出身飲食世家，父母從事酒樓及燒臘店生意，少時返家「零食」通常是一隻燒鵝髀。因此之故洪師傅自少便被家人安排入酒店工作，20年間做過粵菜、日本菜、法國菜，他解釋當中原因︰「嗰時細路仔好想學嘢，喺酒店咁多個部門都去勻晒。做中菜嘅好處，係可以紮實基本功，配合西廚的天馬行空創意，可以做出好多中西結合嘅菜色。」

洪師傅笑言就算現在經營餐館，依然在學習中。他自言每遇有樽頸位，就會回想過往所學融會貫通，透過不斷溫故知新「升呢」，成就店內多款招牌菜餚。有變化自意大利菜 Risotto的海膽燴飯及日本風配上他他製法的拖羅鹹蛋脆酥。最經典要數到為孝敬父母炮製的金蠔，洪師傅笑言製作過程猶如考牌︰「有次父母嚟到舖頭，我話老竇整款金蠔你食。佢嘅反應係咁甜，邊好食㗎。」洪師傅用煨鮑魚的方法用高湯將金蠔煨到入味，做到溏心效果，父母吃後猛讚掂。

此外，食評人謝嫣薇（Agnes）帶住施焯日（Arthur）再到澳門品嚐正宗太史菜。著名的粵劇作家南海十三郎江譽鏐及已故美食家江獻珠都是江太史的後人。太史公姓江有「百粵美食第一人」的美譽，著有太史食譜，當中最廣為流傳的有太史五蛇羹。Agnes為Arthur點了必食的太史松茸戈渣、太史鳳凰羹及鮑汁雙籽扒柚皮，各樣食品盡得太史菜「粗菜精做」的神髓。