直播靈接觸｜孖生女鬼還陽上節目　揭八仙飯店「人肉叉燒包」內幕

《直播靈接觸》每到一季節目尾聲，都有「女鬼還陽」的習俗，今季的孖生女鬼「初一」李卓妍（阿雲）同「初十五」羅皓誼（Chloe）昨晚還陽。她們跟黑白無常交換位置，擔任小編的職責，在現場跟網民互動。

「初一」李卓妍（左）同「初十五」羅皓誼（右）依傳統還陽。（公關圖片）

阿雲表示能夠擔任小編一職感到興奮，她笑說︰「真係好緊張，希望大家入嚟chat room幫我打氣同傾偈，無論乜嘢留言都會覆㗎。」另一位女鬼Chloe就話參加這個節目，令自己獲益良多，她說︰「學到嘢仲好好玩，有幾次化完女鬼妝之後，工作人員都分唔到我哋，可以去玩猜猜我是誰。」

「初一」李卓妍（左）同「初十五」羅皓誼（右）跟黑白無常交換位置，擔任小編的職責，在現場跟網民互動。（公關圖片）

昨晚主題為「隔籬埠的鬼故事」，請來澳門藝人花姐擔任嘉賓。香港人經常到澳門埠吃喝玩樂，原來當地不少港人喜歡打卡、遊玩的地方，都有不少猛鬼傳說。花姐透露從小到大假如要去黑沙海灘玩，媽咪都規定晚上11點前要回家，她說︰「嗰度係澳門唯一海灘，嗰度都幾猛下。每次去燒嘢食，媽咪最想我太陽一落山就返屋企。」花姐解釋除了發生過不少遇溺事件外，附近有一座墳場，所以特別多靈體聚集。思浩提到一單轟動一時的一家十口滅門慘案，事件被改編成電影，他說︰「唔單止澳門，係全個東南亞都轟動，後期拍咗好多電影《八仙飯店》，嗰兇手殺完人仲將屍體整成叉燒包賣，部份死者嘅手腳就掉到黑沙海灘。」思浩話有趟一對情侶到沙灘拍拖，見到一名小朋友向他們招手，當行近去看時竟然只見到一對手，嚇到二人即時報警，最後揭發滅門事件並找出兇手。

靈異故事講到當年澳門八仙飯店滅門慘案。（公關圖片）

花姐接住講起澳門都市傳說，關於「萬人坑」的傳聞，她續說︰「喺氹仔有一個墳場，附近嘅樓都好猛下。」話說有對夫婦住在附近，有日夜晚丈夫開車載太太回家，先讓對方上樓。當太太回家開門，竟然見到有兩個人在客廳食飯，花姐接住說︰「當嗰兩個人一轉身，發現竟然係自己同老公嗰樣，三人對視咗一陣。太太嚇到衝落樓搵老公，當再上返嚟時已經一切如常。」花姐表示一帶的屋都可以望海，形似聚寶盆，其實老澳門人都知，該處海面經常有浮屍出現。此外，今晚最後一集將有重量級神秘嘉賓登場，絕對不容錯過。