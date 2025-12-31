男團成員機場暴走　抓住粉絲頭髮拳打腳踢　被打者竟發文：香暈了

「靈超機場打粉絲」話題日前衝上內地微博熱搜。網傳影片指內地男團成員靈超（Didi）情緒失控，對身邊粉絲拖拽頭髮及推撞，甚至在停車場與另一位女生發生拉扯。令人咋舌的是，事後疑是被打者竟在網上留言回味：「香香的，香迷糊了。」



內地男團成員靈超（Didi）在停車場衝下車與另一位女生發生拉扯，事後疑是被打者更是在微信朋友圈發文留念。（網上圖片）

被靈超打的粉絲表示「香暈了」

網上流出的影片畫面相當混亂，顯示兩名女生正拿著手機對靈超進行近距離的「貼臉拍攝」，此舉疑似觸怒了靈超，令其情緒失控。影片中可見靈超衝過去抓住粉絲的頭髮，推倒在地；後續鏡頭更捕捉到在停車場內，靈超直接衝下車，對粉絲進行拳打腳踢等激烈動作，幸好現場有人及時介入阻止，才未釀成更嚴重後果。

靈超先是一手撥開正在拍片左邊的女生，然後就衝過去抓住該女生的頭髮，推倒在地。(影片截圖)

針對網上沸沸揚揚的指控，靈超所屬的經理人公司「坤音娛樂」指出事件實際發生地點為高鐵站而非機場，並強調雖然靈超確實因被騷擾而搶奪對方手機並憤而摔壞屏幕，但是並沒有發生肢體衝突。

另一段則是靈超從車上下來，然後衝向正在對他拍片的女生，進行拳打腳踢。(影片截圖)

據後續報導披露，涉事的另一方被認定為長期對靈超進行騷擾的「私生飯」（Sasaeng fan）。最令人咋舌的是，該名遭靈超「毆打」的粉絲事後竟在網上發文回應：「香暈了」，「香香的」，「香迷糊了」，令一眾網民大呼離譜。

遭靈超「毆打」的粉絲事後竟在網上發文回應：「香暈了」，令一眾網民大呼離譜。（網上圖片）

靈超曾抵制私生行為

現年24歲的靈超（Didi），本名李英超，是內地人氣男團ONER的成員，於2018年正式出道。事實上，這已非他首次與瘋狂粉絲發生正面衝突。早前媒體曾報導，今年7月17日，靈超同樣遭遇「私生飯」無底線的貼臉拍攝，當時他情緒激動下直接搶過對方手機並狠摔在地上。到了10月，不勝其煩的靈超更曾公開喊話要與「私生飯」法庭見，控訴自己遭到對方的報復性回擊，包括長期偷拍、惡意造謠及煽動輿論顛倒是非黑白等，身心飽受折磨。

靈超2018年8月30日，成為ONER的一員正式出道。(小紅書圖片)

靈超曾在簽售會公開抵制私生飯行為。(小紅書圖片)

作為經理人公司，坤音娛樂的官方微博帳號的置頂內容便是一則「嚴正聲明」，表明將採取雷厲風行的措施打擊一切「私生」行為。據悉12月26日，該公司就發文痛斥偷拍、代拍行為已嚴重侵犯了藝人的基本公民權利，呼籲理智追星，並重申將「保留一切追究涉事者法律責任之權利」。