陳百祥爆返內地踢波酬勞高過無綫20倍 　黃長興8字親揭收入

陳百祥（叻哥）早前出席活動時「火力全開」，竟公開寸爆無綫（TVB），句句有骨，更揚言憑一己之力領軍返內地踢波帶挈前無綫藝人狂吸金 ，包括吳國敬，菊梓喬，梁烈唯、黃長興等人：「所有嘅藝員跟我踢過一場，佢哋嘅商演機會係多咗20倍左右，同埋每一個藝人都係咁樣。所以我帶住晒鍾意喺內地表演嘅藝人，除咗踢波，個個都有嘢撈。」他更曾為早前與TVB不歡而散的炎明熹（Gigi） 發聲，拋下一句「而家冇人需要靠TVB」震撼全場，直指電視行業已是夕陽事業，惹起網上熱討。

黃長興與高鈞賢現身荃灣出席《仁濟慈善盆菜宴》。（葉志明攝）

昨晚（3/1）黃長興與高鈞賢現身荃灣出席《仁濟慈善盆菜宴》，黃長興在接受《香港01》訪問時表示：「因為本身我有3個小朋友，變咗就會有3倍嘅壓力，咁所以乜都做嘅。其實本身我都唔係好識踢波，但自己就玩開手球，阿叻就叫我試腳守龍門，佢見過我幾次之後，佢覺得我又幾掂，於是就收咗我入隊打龍門。」

對於酬金方面，黃長興表示：「其實又唔係搵好多，可以話係一個參與嘅費用啦，反而我覺得成班人一齊去踢波，去唔同嘅地方交流係好有意義，嚟緊一月中可能會上去。」

黃長興透1月初會返內地踢波。（葉志明攝）

作為新手爸爸的高鈞賢，就表示每日照顧女兒感到十分滿足且有意義：「我個女而家11個月，我每日都冇離開過佢，無論做完嘢，我都一定會返去，我係會抱吓佢，錫吓佢。同埋其實佢係好黐我，自從做咗爸爸之後，好多嘢都改變緊，覺得自己好多方面成熟咗，諗嘢都會好唔同。如果日後有爸爸角色可以演，我都唔介意。」

黃長興與高鈞賢是第一屆《香港先生》。（葉志明攝）