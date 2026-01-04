45歲昔日男神被網民偶遇　魚尾紋深刻老態盡顯　曾直言拒絕醫美

日前，有網民於日本偶遇昔日「亞洲第一男神」陳冠希（Edison），並將兩人的合照上傳至社交平台。這張零修圖的「生圖」瞬間引發全網熱烈討論，不少人驚呼年僅45歲的他皺紋橫生，其衰老速度之快被形容為「斷崖式崩壞」，甚至再度被調侃撞樣內地諧星趙本山。

陳冠希眼角魚尾紋極為深刻，法令紋亦明顯下垂，加上稀疏的鬍渣，顯得相當憔悴。（小紅書@Edisonchen）

45歲陳冠希滿臉皺紋

從曝光的照片可見，當日陳冠希打扮低調隨意，身穿米色外套搭配毛帽，展現出一貫的休閒風格。然而在強光與素顏之下，他的眼角魚尾紋極為深刻，法令紋亦明顯下垂，加上稀疏的鬍渣，顯得相當憔悴。不少網民感嘆當年《無間道》中的帥氣容貌已不復存在，更有人指他現在的狀態比起實際年齡看起來還要老上十歲。

不少網民感嘆當年《無間道》中的帥氣容貌已不復存在。（網上圖片）

網民狠批「法拉利變拖拉機」撞樣趙本山

陳冠希的老態亦引發了網民的「對比潮」，有粉絲將他與同為45歲的謝霆鋒作比較，大嘆謝霆鋒依然保持「凍齡」男神體態，而陳冠希則是「法拉利變拖拉機」。此外，不少網民戲稱陳冠希撞樣內地諧星趙本山。

不少網民戲稱陳冠希撞樣內地諧星趙本山。（網上圖片）

拒醫美崇尚自然老去

面對外貌爭議，陳冠希一向態度灑脫。他曾在受訪時強調拒絕任何整容或醫美手段，直言「人老了就會變老，不老的反而可疑」。他坦言自2017年女兒Alaia出生後，自己的人生重心徹底改變，縮減了保養時間來換取陪伴家人的日子。近年他頻繁被拍到接送女兒上學、陪太太秦舒培逛超市，從昔日性格浪子徹底蛻變為溫馨奶爸。

陳冠希曾在受訪時強調拒絕任何整容或醫美手段，直言「人老了就會變老，不老的反而可疑」。（ig@edisonchen）

有網民在日本偶遇陳冠希一家三口。（小紅書@幸幸運運）

主理CLOT營收破千萬美金

儘管顏值被指下滑，陳冠希的個人事業卻依然強勁。其主理的潮牌CLOT去年剛慶祝成立20週年，年營收據悉已突破千萬美金，與Adidas等國際品牌的聯名系列更是一鞋難求。對現在的他而言，家庭與事業的成功顯然比外表更重要。不少粉絲表示，雖然男神不再，但他活得真實、自在。