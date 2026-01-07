向太陳嵐豪門勸世　約會遇AA制男生趕緊跑：直接讓他滾！

向太（陳嵐）近年積極經營社交媒體，經常在小紅書分享豪門生活與人生哲理。近日她就上載了一段關於「男女約會是否應該AA制」的影片，言辭犀利地表示：「但凡遇到要跟你AA制的男生，就趕緊跑！」這番言論瞬間引爆網民熱議，將關於愛情與麵包的討論推向高潮。



向太激動勸世：遇上AA制男仔即刻走

向太在影片中的核心邏輯非常簡單直接：金錢是檢驗男人誠意與擔當的試金石。向太直斥只有沒錢的男生才會AA，在她看來，男生主動提出AA制，代表不夠大方、不夠真心付出，反對男生盲目跟風西方的AA制。向太強調真正的感情應該是無私的，尤其是男生在經濟允許的情況下該主動承擔，而不是計較金錢，她更直言男人主動買單不僅是一種風度，更是一種「承諾」的表現。

對於向太這種級別的豪門闊太而言，錢或許只是數字， 但這種觀點依然擁有大量擁躉，不少女性網民留言支持：「聽向太的準沒錯，太計較的男人真的很『下頭』（掃興）。」也有人覺得AA制更平等現代，要視個人情況而定。向太的丈夫向華強也曾公開表示「男人说得出AA，就不是个男人」，「夫妻間AA制根本說不出口，代表沒感情」。

向太的丈夫向華強也曾公開表示「男人说得出AA，就不是个男人」。（小紅書）