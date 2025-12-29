向太讚向華強「性能力超強」　直言「有性就有愛」還鼓勵先試後婚

香港影視大亨向華強與老婆向太（陳嵐）結婚45年，兩然感情仍如膠似漆。



而近年來向太經常會在影片中分享自己對於任何事情的看法，近日她無預警大讚老公向華強「性能力超強」。

向太在社交平台分享自己對無性婚姻的看法（小紅書@向太Tiffany）

向太在社交平台分享自己對無性婚姻的看法，並透露自己老公「超強」：

向太日前被問到「無性婚姻」的話題，不僅直言「有性就有愛」且一定要「先試婚（車）」，還自曝與老公現在都還有親密關係：「（結婚）最重要是，最後你要找到一個適合自己的，一定要知道婚姻當中，你的需求是什麼。」至於自身經驗，她透露向華強常說親密關係會讓人年輕，同時會產生多巴胺，向太則笑說：

所以你們看，我跟向先生看起來那麼年輕。

大方暗示自己與老公性生活相當美滿。

因此向太認為認為無性婚姻是不成立，且不會長久的，她表示，如果不是男方有障礙，無性可能意味著無愛：「他如果是正常的都不想碰你，還說愛你呀？」而即使無性婚姻被解釋為愛的純潔、無暇，但她仍不覺得那是伴侶該有的互動：

有性就有愛，你說我們只有性沒有愛，放屁，你不愛他，根本不想碰他。

另外，向太也以女性角度解釋，如果伴侶間有親密關係，會覺得彼此還很親密，同時還有被愛的感覺：「夫妻兩有親密關係的重要性，就是一個覺得我需要你，一個覺得你很愛我，其實就是愛的存在，這個切割不了。」

