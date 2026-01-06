「第一深情男神」遭毀滅性爆料　被指搞大女網友個肚後拒付撫養費

有「江南第一深情」和「戀愛祖師爺」之稱的內地千萬網紅童錦程，主打風流倜儻但又帶點深情的花心男人設，因在戶外直播中與不同美女搭訕、分享所謂的「情感秘訣」而爆紅。



然而，近日有名女網友爆料童錦程讓她未婚懷孕，更生下他的孩子，因童錦程不願一次付清220萬人民幣（約港幣245萬元）的撫養費，遂將事件公開到網絡上，引起熱議。

有「江南第一深情」和「戀愛祖師爺」之稱的內地千萬網紅童錦程（微博@童錦程程）

童錦程與女方的對話截圖：

童錦程與女網友隔空交戰

日前，一名女網友在網上透露自己和童錦程是在2024年1月相識，期間童錦程更邀請她前往杭州遊玩並給予對方不少零用錢，女方就在與童錦程的相處過程中逐漸擦出火花。沒想到女方意外懷孕更生下他的孩子，收入無力撫養孩子又與童錦程談判不成，才將事件曝光。

後續，童錦程也曬出與女方的對話截圖反擊，從兩人的對話紀錄顯示，女方因對橡膠過敏、長期吃避孕藥等原因，主動要求童錦程不戴套，不料，女網友意外懷孕，童錦程得知後也態度積極替女方找醫院說要打掉孩子。然而，女方堅決生下孩子，並要求他一次性支付18年的撫養費及生育醫療費，大約共220萬人民幣的費用。

但童錦程堅決走法律途徑，要求進行司法親子鑑定並否認與女方的戀愛關係，僅願意依法院判決支付每月3000至5000元人民幣（約港幣3342元至5570元）的撫養費，並大罵女方生下的孩子是雜種，強調：「法律外多給一分錢全家必死。」質疑女方設局敲詐。

更多童錦程的相片：

