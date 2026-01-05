與鹿晗真分手？網紅司曉迪「床照」爆料後 爆關曉彤交往同劇男星
撰文：ETtoday
出版：更新：
內地白富美網紅司曉迪1月2日晚間開始毀滅式爆料，點名鹿晗、檀健次等大咖男星都和自己有男女關係，相關話題霸佔熱搜榜，而她更加碼踢爆男星王安宇和關曉彤正在交往中，由於關曉彤和鹿晗多次傳出情變，引發外界譁然，不過雙方工作室也接連發聲回應。
關曉彤和王安宇在陸劇《小巷人家》中飾演情侶檔，一度傳出緋聞，加上女方多次傳出和鹿晗情變，三人之間的糾葛一直是熱門話題。不過司曉迪1月2日的爆料中，直言：
不出意外，王安宇現在跟關曉彤在一起啊。
關鍵字立刻衝上熱搜榜引爆討論潮。
對此，王安宇工作室1月3日上午率先發聲，強調這些爆料屬於「憑空捏造」，已經收集證據以追究責任；關曉彤工作室隨後也發表聲明，指責該傳聞為「惡意捏造」，並強調這些不實信息已對藝人的名譽和形象造成了嚴重損害，要求相關平台刪除虛假內容並停止傳播。
王安宇與關曉彤雙方工作室對此的回應：
事實上，王安宇在宣傳《小巷人家》受訪時曾提到，某次拍戲提早結束，那場戲剛好只有自己和關曉彤，由於外公外婆很喜歡關曉彤，當下就問女方和其他工作人員要不要到外公家吃飯，外公外婆看到關曉彤到家裡做客也相當開心，但當時這舉動引發鹿晗粉絲不滿，認為王安宇此舉毫無邊界感。
司曉迪爆料關曉彤和王安宇交往中，更稱自己和鹿晗有過戀愛關係，甚至公開床照，稱照片中躺在床上的男子就是鹿晗，鹿晗工作室也反擊發聲：
目前，各平台涉及鹿晗先生的所有不實信息，我方均已依法完成證據固定，並委託律師啟動相應法律程序，將堅決通過一切法律途徑追究侵權者責任。
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】