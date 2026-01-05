《流浪地球》男主角遭司曉迪點名重提家暴事件　工作室發長文闢謠

1月4日凌晨，內地演員屈楚蕭工作室發長文回應此前被曝家暴一事，並公開2022年10月24日的二審判決書，稱「何女士於庭審中承認自己發布相關微博時並未懷孕，屈楚蕭先生亦未對其有暴力毆打行為」，但當時因考慮到對方並非公眾人物，所以未選擇公開。



網友發帖稱遭屈楚蕭「家暴」後又刪帖

記者注意到，此前，在2020年12月24日，有網友「@我也不知道叫什麼了」發微博稱，因私人感情和屈楚蕭在北京家裏鬧矛盾，之後還曬出自己的瘀傷照，後稱其是被屈楚蕭朋友打傷的，屈楚蕭多次阻攔她報警。

在這位網友發布的帖子中，貼着病例照片，顯示其已懷孕約5周，還有一張疑似屈楚蕭背影的照片。

而在兩天後，這位網友又刪除了之前發的所有內容，否認之前發的帖子內容的真實性，稱「他沒有家暴，我沒有懷孕，也不是男女朋友關係，包括受傷的照片都是拼湊出來的.......」一時間，關於「屈楚蕭家暴」等相關詞條登上熱搜引發關注。

2020年12月25日，屈楚蕭方律師發布聲明回應，否認家暴女友傳聞，後起訴女方，要求其道歉並賠償，最終勝訴。

2026年1月4日，屈楚蕭工作室將這起網絡侵權責任糾紛案件的判決書公開，並配長文稱，成都鐵路運輸中級法院就屈楚蕭訴何女士網絡侵權責任糾紛一案已作出二審判決，判決書明確載明：

何女士於庭審中承認自己發布相關微博時並未懷孕，屈楚蕭先生亦未對其有暴力毆打行為。



其工作室表示，二審勝訴之後，我方考慮到何女士並非公眾人物，公開詳細的案件細節可能會暴露雙方隱私，亦會再次引發過多輿論關注，且時期特殊，不欲因個人私事佔據過多討論空間，故未選擇公開，甚至未曾催促對方按照判決書中的要求進行公開賠禮道歉，僅將民事判決書用於各社交平台相關謠言的處理工作。

今時今日，無關人士反覆利用該事持續造謠，意圖吸引公眾目光，持續編造莫須有的謠言。我方不得已，將該案判決書中的判決內容予以公開，也再次敦促相關人士儘快履行法院判決，早日公開道歉。

法院：駁回女方上訴請求，判決賠禮道歉

這份由成都鐵路運輸中級法院出具的民事判決書載明，在何某某與被上訴人屈楚蕭網絡侵權責任糾紛一案中，何某某不服一審法院的判決提起上訴，2022年8月份，成鐵中院立案後對該案開庭審理。

法院認為，在該案中，何某某提交的證據不足以證實其言論的真實性，且在一審庭審中，何某某自認其發布相關微博時並未懷孕，屈楚蕭亦未對其有暴力毆打行為，何某某發布的案涉言論和配文缺乏事實依據，引起公眾對屈楚蕭產生負面評價，侵害了屈楚蕭的名譽權，應承擔相應侵權責任。

一審法院考慮行為人和受害人的職業，影響範圍，過錯程度，以及行為的目的，方式，後果等因素，判定何某某向屈楚蕭賠禮道歉並支付精神損害撫慰金10000元，維權合理費用20000元，共計30000元並無不當，法院依法予以維持。最終，成都鐵路運輸中級法院駁回了何某某的上訴請求，維持一審原判。

1月3日，網紅「司曉迪」在爆料多位藝人時，重提屈楚蕭「家暴」舊聞，並聲稱「屈楚蕭打我閨蜜的閨蜜。」司曉迪還稱屈楚蕭是「最小氣的男嘉賓」，並對比提及張一山「買零食大方」，其曝光的聊天記錄顯示，屈楚蕭僅冷淡回應「送你一份美好的祝福」、「？您沒事吧」，隨即將其拉黑。

屈楚蕭，1994年12月28日出生於四川省眉山市，畢業於中央戲劇學院表演系2013級本科班，男演員、歌手。代表作品包括科幻電影《流浪地球》、奇幻懸疑愛情劇《一閃一閃亮星星》等。

