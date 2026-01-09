鍾柔美陷人品危機！「頭搖柔美擺」被轟囂張　再遭脫粉網民揭舊賬

現年19歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近期是非纏身，昔日乖乖女形象面臨嚴重考驗。繼早前聖誕節疑「手滑」流出與緋聞男友劉展霆（Eden）的親密錫面照後，其堅稱「A0」（從未拍拖）的清純人設隨即遭舊同學踢爆。近日，鍾柔美更因在受訪時展現不耐煩態度，以及被前粉絲指控她歧視年長歌迷，令其人品陷入嚴重爭議。



鍾柔美（Yumi）於日前的《新城勁爆頒獎禮2025》中榮獲勁爆躍進女歌手(金)。（IG@yumichung1221）

鍾柔美受訪不耐煩現「頭搖柔美擺」

事件導火線源於Yumi上月出席《新城勁爆頒獎禮2025》時，聯同詹天文（Windy）及姚焯菲（Chantel）接受訪問。當被記者追問與Eden的緋聞時，她被鏡頭捕捉到閉眼、瘋狂搖頭且面露不悅的表情，影片瘋傳後被網民戲稱為「頭搖柔美擺」，狠批她態度囂張、欠缺藝人基本修養。

鍾柔美與劉展霆（Eden）的「錫面」風波。（thread圖片）

此外，雖然Yumi多次強調與Eden僅是死黨並自稱「A0」，但網上隨即流出多張她中學時期與不同異性的親密照，更有舊同學爆料指她中學時至少有過4任男友，令其「純情」形象崩壞，誠信備受質疑。

鍾柔美在采訪時，被鏡頭捕捉到閉眼、瘋狂搖頭且面露不悅的表情，影片瘋傳後被網民戲稱為「頭搖柔美擺」，狠批她態度囂張、欠缺藝人基本修養。（網上圖片）

鍾柔美亦接受TVB 娛樂新聞台的採訪，為親密相解畫。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

鍾柔美前粉絲爆料：嫌棄姨姨婆婆

「頭搖」風波未平，近日再有自稱已「脫粉」的網民爆料，指2022年參加Yumi的粉絲生日會時，親眼目睹她對不同年齡層的粉絲有差別待遇。該網民直言Yumi明顯嫌棄年長的「姨姨婆婆」粉絲，形容「佢嗰種串係好自然就感覺得到」，令人感到其不可一世。

已「脫粉」的網民爆料，指2022年參加Yumi的粉絲生日會時，親眼目睹她對不同年齡層的粉絲有差別待遇。（網上圖片）

網民更將Yumi與方力申、Anson Lo、張曼玉及林保怡等圈中出名有禮貌的藝人作對比，直指高下立見，批評作為公眾人物應對所有支持者一視同仁，而非戴著有色眼鏡待人。