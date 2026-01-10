短劇App派2025年成績表　它憑44億點擊登頂　女主為交房租拍短劇

近年內地「短視頻」與「微短劇」熱潮持續，憑藉節奏明快、題材多元的特點，成功俘虜大批觀眾，成為大部分人消磨零碎時間的娛樂選擇。作為內地短視頻界巨頭之一的觀看APP「紅果」，近日公布了2025年年度短劇榜單，平台全年竟誕生了多部播放量突破10億的爆款作品，數據驚人。



2025紅果短劇年度大賞（小紅書＠紅果短劇）

《盛夏芬德拉》44.4億播放登頂

紅果平台公布的成績單一共分為四個板塊，其中最令人震驚的數據莫過於年度冠軍作品《盛夏芬德拉》，該劇以驚人的44.4億播放量「斷層式」登頂，遠遠拋離對手，成為年度無可爭議的「劇王」，《好一個乖乖女》全網播放量破40億，穩坐亞軍。與此同時，平台整體的流量池亦深不見底，據統計，紅果平台在2025年全年竟誕生了多達130部播放量突破10億的爆款短劇，足以證明短劇市場流量極龐大。

該榜單分為四個板塊，在高甜板塊中，《盛夏芬德拉》全網播放量破40億，《好一個乖乖女》全網播放量破40億，《唸唸有詞》全網播放量破30億，《請君入我懷》全網播放量破30億。（網上圖片）

在温情板塊中，《家裏家外》全網播放量破20億，《太奶奶》全網播放量破30億，《夫人她專治不服》全網播放量破20億。（網上圖片）

《暗潮湧動》全網播放量破9億，《一品布衣》全網播放量破30億，《冒姓琅琊》全網播放量破10億，《儺戲》全網播放量破7億。（網上圖片）

《天下第一執跨》全網播放量破20億，《真千金她是學霸》全網播放量破20億，《荒年全村啃樹皮，我有系統滿倉庫》全網播放量破30億，《千金謀》全網播放量破20億。（網上圖片）

女主為交房租拍短劇

憑藉年度劇王《盛夏芬得拉》爆紅的男女主角郭宇欣與劉蕭旭，隨著劇集播放量衝破44億，兩人的過去生活亦成為網民焦點。一位是由低做起的逆襲女王，另一位則是深情暖男，形象相當討好。

爆紅短劇《盛夏芬得拉》（劇照）

女主角郭宇欣的演藝之路堪稱勵志。在成為「短劇女王」前，她曾在古裝劇《長月燼明》中飾演連正臉都難以看清的「遞茶丫鬟」，在《一念關山》中也只有3秒的鏡頭，在陸劇《承歡記》中當臨時演員。面對不穩定的收入，郭宇欣甚至轉身投入話劇，但人工薪資依然捉襟見肘。

郭宇欣曾在古裝劇《長月燼明》中飾演連正臉都難以看清的「遞茶丫鬟」。（《長月燼明》劇照）

郭宇欣坦言當初決定「落海」轉拍短劇，動機單純得好接地氣——「當初動因很簡單，就是為了交房租。」據統計，從2024年7月第一部劇算起，到如今的《盛夏芬得拉》，郭宇欣共拍攝了29部短劇。豈料這一轉身令她殺出一條血路，《盛夏芬得拉》豪取44億點擊量，她僅用45天便成功為平台狂賺高達1,600萬人民幣的分帳金額，從路人甲搖身一變成短劇視后，吸金力驚人。

女主角郭宇欣畢業照（微博圖片）

至於男主角劉蕭旭則展現了「絕種好男人」的一面。雖然正值事業上升的當紅階段，但他毫不避諱，在直播中大方分享與女友的甜蜜點滴：「平時還會親自去街市買餸，回家為女友下廚」，並承諾爆紅絕不會影響兩人的感情。他回憶兩人未確認關係前的點滴，一臉陶醉地說：「那時和她躺在草坪上，一人戴一邊耳機線聽歌，彷彿校園時光一樣浪漫。」

《盛夏芬得拉》男主角劉蕭旭直播截圖（網上圖片）

2025紅果短劇年度大賞

除了推出年度短劇播放數據，紅果開展了短劇年度大賞活動，讓觀眾們來給自己喜歡的短劇進行投票，以下是2025紅果短劇年度大賞TOP 10名單，不知大家又看過哪幾部？

TOP 1：《盛夏芬得拉》

主演：劉蕭旭、郭宇欣

簡評：全網播放量破四十億，年度斷層第一，流量與口碑雙收的霸主級作品。以電影質感的鏡頭語言，細膩描繪嚴肅霸總與自由奔放的未婚妻之間從剋制到淪陷的極致拉扯。

《盛夏芬得拉》（劇照）

TOP 2：《攻心為上》

主演：張翅、岳雨婷

簡評：憑藉緊湊的心理博弈劇情殺出重圍，穩守亞軍。不同於傳統的苦大仇深，這部劇主打「爽感」與「輕喜劇」節奏，女主是清醒理智、演技一流的「黑蓮花」，男主是自戀且愛自我攻略的「腦補帝」，兩人高段位的推拉博弈非常有張力。

《攻心為上》（劇照）

TOP 3：《暗潮湧動》

主演：王小億、劉蕭旭

簡評：全網播放量破九億，雖然是短劇，但保留了諜戰劇的懸疑與反轉，節奏緊湊不拖沓。男女主智商在線，既有槍口對準信任之人的緊張感，又有假戲真做的極致曖昧。

《暗潮湧動》（劇照）

TOP 4：《心動還請告訴我》

主演：王凱沐、郭宇欣

簡評：前期看女主受盡委屈讓人心疼，後期看高冷霸總失去後才懂得珍惜的崩潰與卑微，充滿了「虐夫一時爽」的戲劇張力，證明甜寵題材在內地依然有市場。

《心動還請告訴我》（劇照）

TOP 5：《念念有詞》

主演：何聰睿、劉念

簡評：全網播放量破三十億，女主是嘰嘰喳喳、像小太陽一樣的「話癆精」，男主是無法說話、內心敏感的「冰山」總裁，兩人從無聲陪伴到心意相通的過程非常細膩動人，劇情節奏輕快，沒有狗血梗。

《念念有詞》（劇照）

TOP 6：《春深鎖玉郎》

主演：陳添祥、劉念

簡評：集合了「重生復仇」、「借種生子」、「扮豬吃老虎」等高能元素，男主表面是清貧柔弱的書生，實則是權傾朝野、手段狠辣的攝政王，他在女主面前裝乖、卻在背後霸氣護妻。

《春深鎖玉郎》（劇照）

TOP 7：《悦不負黎明》

主演：王格格、王皓禎

簡評：女主是嬌萌灑脫的千金，男主是鐵血柔情硬漢，區別於一般短劇的豪門撕逼和狗血復仇，這部劇主打成年人之間溫暖的靈魂共振。從萍水相逢的「婚禮泡湯人」到彼此唯一的依靠，劇情聚焦於兩人如何治癒彼此內心的傷痛。

《悦不負黎明》（劇照）

TOP 8：《千金謀》

主演：韓雨彤、曾輝

簡評：劇情節奏輕快，前期是女主為了錢各種「演戲」哄男主，後期是男主恢復身份後「紅眼」追妻，有甜有虐但整體基調輕鬆，適合下飯。

《千金謀》（劇照）

TOP 9：《刺蝟的擁抱》

主演：張晉宣、馬小宇

簡評：這部劇改編自小說《野，才帶勁》，男主表面是風流浪子，實則是深情暗戀多年的「純愛戰神」，被揭穿後秒變「黏人精」。

《刺蝟的擁抱》（劇照）

TOP 10：《初次嚐鮮》

主演：劉宇航、翟一瑩

簡評：劇情節奏輕快，沒有復雜的誤會與虐點，專注於男女主之間從推拉到淪陷的甜蜜日常，吻戲與互動都非常自然。男主對外是雷厲風行、嘴不饒人的「毒舌」總裁，對內卻是護妻狂魔，女主甜美靈動，兩人同框時身高差與體型差的性張力十足。