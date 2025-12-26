短劇《進階的王妃》劇情＋亮點　古裝女版《奪面雙雄》王府大鬥法

看古裝劇，作為觀眾第一個任務就是要學識抽離。



重返古代的節奏、欣賞製作團隊為大家建構的虛擬古代世界，這樣才能夠將心神投入到故事之中，而這一點亦是製作團隊最需要花工夫的。例如視覺上展示一下場景、人物服飾、背景或旁白交代等，這些「技倆」都是基本。

節奏爽快愛恨分明

然而早前在內地推出的短劇《進階的王妃》（以下簡稱《進》）卻打破以上傳統，第一個鏡頭隨即上演一場古代「換臉手術」，沒打算讓觀眾慢慢入局，用三幾句對白已經帶出主角的故事和矛盾，直接告訴觀眾「你要追甚麼」：一分鐘一個分場，十分鐘一集，沒有任何畫面和對白是「多餘」的，如此直率的作品認真爽過看動漫！

故事講述王爵繼承人蕭顯（曹峻祥飾）在鄉間對林紅兒（華雯飾）一見鍾情，但林紅兒卻慘遭徐紫宜（華雯分飾）設計謀害，徐後來更將容顏換成林紅兒，並繼續嫁入王府做王子妃。而原本的林紅兒卻被申屠羽（代高政飾）救治並將其換臉成洪玲瑯（鬱蔥飾），並以琴娘身份進入王府展開復仇之路……

上文約100字的簡述，其實已是兩集劇情，共20分鐘。換算傳統劇集的節奏，大約只是兩節時長，沒有誇張。雖然《進》劇節奏極快，但每個分場總能在數秒內清晰地讓觀眾理解正在上演什麼戲碼，對白承接換場亦相當有紋路，用字精準易明仍能維持古裝風味。

雙女主演技顯功架

《進》劇情的快速推進，還加入「換臉」元素，絕對是演員考牌之作。一人分飾兩角的華雯，需演繹林紅兒換臉後的表裏不一；鬱蔥飾演的洪玲瑯，亦只能靠林紅兒換臉前的極短的演出片段，模仿對方的神態和動作。

儘管如此，觀眾在20集大量二人對戲的情節下，仍能輕易分得清誰是真正的「林紅兒」，這就是演員的功架。除此之外，這個「換臉」設定亦凸顯劇本完整，想像得到編劇在刻畫角色時非常細緻，加上在真實拍攝時一定跳拍，如何準確執行亦非常重要，稍有差池隨時全劇變質。

