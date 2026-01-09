守誠者｜神還原無間道II打邊爐　影壇幕後大咖陳德森黃岳泰等再聚

《守誠者》1月8日晚播出的一集，劇組誠意邀請《無間道II》「四大家族」相隔22年再度聚首打邊爐，不僅1:1神還原當年的餐廳佈景與「呢度我最細」等經典台詞，這四位元老的現實身份更是撐起香港影壇半邊天的導演、攝影大師等。



經典場口重現掀集體回憶

1月8日一集最經典場口，莫過於在電影《無間道II》中的「四大家族」（國華、黑鬼、甘地、文拯）穿越《守誠者》，化身龍興社四大元老再度聚首打邊爐，掀起觀眾經典回憶。在《無間道II》中，四人打邊爐時表面笑口噬噬，實際卻是笑裏藏刀各有陰謀，歡笑聲中暗中博弈，為之後腥風血雨的劇情埋下伏筆，堪稱電影最經典場口之一，更是眾多網民的共同回憶：「呢場對白真係倒轉都背到出嚟」、「每次同成班男仔朋友打邊爐，都會諗起呢幕！」而昨晚（8日）播出的《守誠者》，就將這場經典電影場口重現，網民亦高呼：「回憶返晒嚟！」

陳德森感嘆事隔廿載再會

有份拍攝該場口，「四大家族」成員之一的陳德森，在2023年拍攝此場口時，亦曾在社交平台上分享「四大家族」再度聚首的合照，兼留言：「四大家族再聚！一隔就二十年…」（2023年亦是《無間道II》上映廿周年）。

1:1神還原無間道經典再聚

有網民更將劇集片段和當年電影片段比對，無論是四人坐下位置、桌上的食物、餐廳的裝潢等，都和當年電影場景相似，足見劇組用心打造場口。而演員的對白設計亦相當有心思，例如陳德森在劇中對白：「呢度我最細，呢單嘢我唔講唔得！阿肯過晒火位...」正是呼應當年他在《無間道II》電影中的對白：「呢度我最細，啲衰嘢就等我講先！今個月開始，坤叔條數我唔畀架嘞...」

值得留意的是，「四大家族」演員在現實中都是在本地影視圈的著名人物，除了演員身份外，更分別身兼攝影師、導演、監製等角色，有份為本地影壇創造經典作品。

電影攝影界翹楚：「國華」黃岳泰、「黑鬼」敖志君

出生於電影世家的黃岳泰，父親黃捷同樣是香港著名的電影攝影師。子承父業的黃岳泰於年約20歲時入行，至今參與過逾百部電影拍攝，並先後獲得9次香港電影金像獎最佳攝影獎榮譽，是香港電影攝影獎項得獎之冠。黃岳泰在行內地位可謂舉足輕重，除了創辦香港專業電影攝影師學會（HKSC）外，多年來亦培訓出許多優秀的攝影人才，當中包括於電影/劇集同場的敖志君。而敖志君亦是香港電影攝影界的著名人物，亦曾教導過多位後輩，包括《無間道》系列的導演劉偉強。

「文拯」陳德森炮製經典電影《十月圍城》 橫掃同屆金像獎8獎項

陳德森是著名香港電影導演，和著名導演劉偉強、陳可辛共同打造經典電影《十月圍城》，電影橫掃第29屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演等8個獎項。青年時期的陳德森曾任著名演員成龍的司機，得成龍引薦擔任電影場記，後來更獲賞識成為電影的第二副導演，自此陳德森便以成為電影導演為目標，多年來執導超過10部本地電影，當中和著名導演劉偉強、陳可辛共同執導的《十月圍城》，除狂掃第29屆香港電影金像獎8個獎項外，亦為陳德森收穫第5屆香港電影導演會年度傑出導演獎，以及第14屆中國電影華表獎——「優秀境外華裔導演」兩項榮譽。陳德森亦樂於提攜後輩，在2022年更主理該年的TVB藝員訓練班。

「甘地」方平拍攝《白髮魔女傳》和鮑起靜相戀

近年主力擔任電影監製的方平，歷年來監製近20套著名本地電影，例如《竊聽風雲》（和爾冬陞合監）等。其實方平年輕時亦曾在幕前演出，例如在《天堂奇遇》、《白髮魔女傳》等電影擔任男主角，在拍攝《白髮魔女傳》時，更和當時電影女主角鮑起靜相戀，二人其後結成夫婦。鮑起靜曾在訪問片段中分享，年輕時的方平外貌俊俏、形象花心，更曾有逾百位女友。但是方平在婚後修心養性，對鮑起靜始終如一，一直相愛至今逾40年。

尾段陳小春「山雞」亂入

同場尾段，陳小春飾演的何Sir前來向四大元老套料關於阿肯之死，更將回憶升級！由於陳小春亦曾在電影《古惑仔》系列中飾演著名小混混角色「山雞」，有網民形容為：「這一場像是兩大經典港產片IP的碰撞」、「《古惑仔》聯乘《無間道II》」。可謂將這場經典場口再次昇華。