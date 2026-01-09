張曼玉傳參戰《浪姐7》　製作組3度派員赴港展誠意　官方5字回應

陸綜《乘風2026》（浪姐7）名單備受矚目，近日網路流傳今年的擬邀名單，陣容被譽為「史上最強」。其中，神隱多年的香港影后張曼玉（Maggie Cheung）赫然在列，更有傳言指出她已「確認機票」準備開錄，消息一出立刻炸翻兩岸三地社交平台。



張曼玉驚傳參戰《浪姐7》！官方5字回應

據陸網爆料，製作單位為了請出這尊大佛，已與張曼玉接洽長達半年，甚至三度派員親赴香港展現誠意。

近日網路流傳陸綜《乘風2026》（浪姐7）名單有張曼玉。（《花樣年華》電影劇照）

傳聞指出，為了讓影后點頭，節目組祭出「特殊待遇」，包括：無淘汰壓力、量身訂製爵士舞台、專屬樂隊伴奏等頂級條件，讓張曼玉能以最自在的方式展現音樂才華。

事實上，張曼玉對音樂的熱愛眾所周知。2014年她曾以搖滾歌手之姿登上草莓音樂節，即便當時因走音遭到惡評，她仍展現影后級的氣度幽默回應：

我演了20部戲才被說不是花瓶，這次就請大家給我20個唱歌的機會吧！

當時在北京場，她即便在大風肆虐中被主辦方因安全理由斷電，仍高喊「我不想停！」那股對舞台的執著至今仍讓樂迷印象深刻。

大批影迷湧入張曼玉的小紅書帳號留言求證，詢問是否加入《浪姐7》。（小紅書）

隨著「曼玉：機票已出」的梗圖瘋傳，大批影迷湧入張曼玉的小紅書帳號留言求證，但本人至今保持沉默。針對此一撼動影壇的傳聞，陸媒《揚子晚報》特別向芒果TV工作人員查證，沒想到對方僅低調回應：

不知道此事。

讓人好奇。

