黃智雯一改淑女形象豪爽爆粗　搭檔楊詩敏情挑熱辣Oppa笑爆全場

一連十五場的港式爆笑舞台劇《天下無不西之閨蜜》周五（1月9日）假灣仔壽臣劇院正式揭幕！劇集由「最吵閨蜜」黃智雯（Mandy）與楊詩敏（蝦頭）領銜主演，以「火星撞地球」式的同居生活，上演連串啜核貼地情節，透過港式幽默探討現代女性在愛情、友情與自我實現之間的掙扎。兩小時演出全場笑聲掌聲不斷，氣氛熱烈。

黃智雯一改淑女形象豪爽爆粗

《天下無不西之閨蜜》由小金鹿娛樂主辦，CCY、問星娛樂、麥芽文化、Mountain Top及Trendic協辦，李偉樂改編劇本，葉雯麗執導。劇中Mandy與蝦頭分別飾演性格南轅北轍的閨蜜。Mandy飾演豪爽爆粗的Olive，蝦頭則演繹精緻「姿整煩膠」的Florence。故事講述Florence離婚後，被好姊妹Olive收留。然而二人生活習慣迥異，一個整潔有序，一個隨意「邋遢」；一個嚴肅古板，一個狂野奔放。溫馨公寓瞬間變成「火星撞地球」，好姊妹因種種摩擦反目，笑料百出。

劇中Mandy與蝦頭分別飾演性格南轅北轍的閨蜜。（公關圖片）

李佳芯、黃百鳴現身力撐

首演三日以來，觀眾反應極佳，有人笑至拍爛手掌，亦有人笑到標眼淚。圈中好友包括李佳芯、黃百鳴、林家棟等亦是座上客。主演蝦頭興奮表示：「冇預計過觀眾會咁投入！一班喪癲嘅女仔陪住我哋兩個鐘頭，由頭笑到落尾，因為太耐冇做喜劇，呢種感覺好high！知道佢哋好投入，跟住我哋一齊經歷Olive同Florence嘅旅程。好多人話笑到甩牙骹、笑到喊，知道佢哋咁開心過咗一晚，我會做多啲喜劇，帶多啲歡樂畀大家。」

首演三日以來，觀眾反應極佳，有人笑至拍爛手掌，亦有人笑到標眼淚。不少圈中好友亦是座上客。（公關圖片）

黃智雯、蝦頭細訴心水場口與姊妹情

Mandy分享首次見觀眾的感受：「排練時大家都埋頭苦幹，好認真思考調整每個細節。見到觀眾反應咁好，咁喜歡呢個劇，就係最好嘅鼓勵。」談及最喜愛的場口，蝦頭特別提到與兩位「Oppa」鄰居的互動：「我好鍾意做嗰啲hold pause（停頓），節奏任我哋控制。我哋四個人（兩女兩男）『溝仔』嗰場最開心，好enjoy呢啲moment。」Mandy則對姐妹情深的戲份感受至深：「雖然劇中有兩位好hot嘅Oppa出現，『焫㷫』個場，可以令Olive發放野性一面。但我自己最鍾意最後一場，兩姊妹從決裂到和解，笑中有淚。最後同閨蜜合唱，回憶青蔥歲月，自己忍唔住喺台上灑淚，大家都很感動很有愛。」

談及最喜愛的場口，蝦頭特別提到與兩位「Oppa」鄰居的互動。（公關圖片）

五姊妹「嘴賤」互相詆譭引共鳴

除了Mandy和蝦頭，趙伊禕、陳卉蕾、佘樂妍亦飾演她們的好友，五位姊妹在劇中互相了解、扶持，亦互相詆譭「嘴賤」，將閨蜜間又愛又恨、真實抵死的關係演繹得淋漓盡致，引發台下觀眾強烈共鳴。此外，飾演帥氣鄰居兄弟的馮志佑與黃慶堯表現同樣出眾，他們以爆笑方式演繹韓文粵語的搞笑挑戰，加上蝦頭「大解放」情挑Oppa的戲碼，令觀眾拍爛手掌。《天下無不西之閨蜜》僅餘少量門票，有興趣嘅觀眾欲購從速。