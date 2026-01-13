梁非同學藝15年自立門戶升格做班主　攜手王志良3月高山劇場響鑼

粵劇界新貴花旦梁非同學藝15年磨一劍，於去年正式自立門戶成立「非同劇團」升格當班主！在施姐（彭美施）與「十大贊助商」重磅支持下，梁非同將於3月攜手文武生男神王志良，以新編大戲《安國紅玉》震撼響鑼，展現梨園新貴雷鳴擊鼓、一炮而紅的強勁氣勢。

粵劇界新貴花旦梁非同學藝15年磨一劍，於去年正式自立門戶成立「非同劇團」升格當班主！（公關圖片）

建立平台助同道發光發亮

非同透露她的劇團命名「非同劇團」，除了是因為感謝父親給她改這個名字，還有另一意義是希望有一個平台，讓更多志同道合喜愛戲曲的朋友們，可以一起在這個舞台上發光發亮。

非同雷鳴擊鼓登場

「非同劇團」首齣頭炮新編粵劇《安國紅玉》，以南宋時期的傳奇女英雄梁紅玉為題材，再融入新編章，並於2026年3月6至8日一連三場假高山新翼演藝廳演出，今天（12日）假銅鑼灣利園一期西苑酒家舉行「非同劇團頭炮首演《安國紅玉》新聞發布會」，公布頭炮演出詳情。非同更一顯身手以雷鳴擊鼓特別方式登場，喻意「非同劇團」首演響鑼震聲威。《安國紅玉》將於2月6日正式公開發售門票，首度自己處理劇團事務，心情雖然緊張，但亦令她成長不少。

梁非同一顯身手以雷鳴擊鼓特別方式登場，喻意「非同劇團」首演響鑼震聲威。（公關圖片）

施姐傾力策劃如家人

梁非同在台上首先感謝一手提拔她的施姐（彭美施），更為支持她而擔任策劃工作，更關心她在粵劇發展，鼓勵她要搞戲班，才能在藝術發展更進一步，她說:「施姐更是我的定海神針，更為我擔任首齣劇的策劃，而且搞一個團，絕不是一個人力量，所以更多謝施Team，像家人教我及支持我。」非同希望《非同劇團》，能夠秉持前輩們對藝術的認真謹慎精神，做好每一次演出，不負觀眾。

施姐在台上祝福非同表示：「保持妳的初心，堅持妳的理念，為妳的演藝事業可以形成一股青流，這是我期望的，亦都要很預祝《安國紅玉》演出成功。志良、華敏、阿旺能夠與非同的合作，打造更多好的粵劇給觀眾欣賞。」

梁非同感激施姐一手提攜，踏入新里程。（公關圖片）

攜手文武生男神王志良

至於，非同邀請男神拍檔文武生王志良合演韓世忠與梁紅玉，戲中夫妻同心合力抗金兵，同時還有新晉文武生莫華敏演岳飛及曉瑜演岳銀屏，以雙生雙旦姿態為「非同劇團」打響頭炮，尚有符樹旺及吳國華參予演出，今日王志良、莫華敏與符樹旺在發布會上祝賀非同成立劇團，志良多謝非同創業作邀他合作。

符樹旺（左一）、王志良（右二）與莫華敏（右一）恭喜梁非同（左二）成為班主，一起演出《安國紅玉》。（公關圖片）

打造年青班底

《安國紅玉》既是新編粵劇，非同亦邀請年青編劇家杜詠心擔任編劇與執行導演，將梁紅玉家傳戶曉故事再添英勇傳奇，所以不能缺少就有擊樂領導高潤權、音樂領導彭錦信及武術指導韓燕明三位名師加入，令今次班底實力更顯強勁。

梁非同邀請杜詠心擔任編劇與執行導演、高潤權擔任擊樂領導、彭錦信任音樂領導。（公關圖片）

十全十美：十大贊助商齊賀非同做班主

同時今次新編粵劇《安國紅玉》冠名贊助為西苑酒家，尚有9個贊助商單位，包括:鑽石贊助-萬希泉鐘錶有限公司、阿一鮑魚、鏞記酒家、施製作發展有限公司、鳳凰邨蛋卷、T Hotel、大瀧製藥OTAKI及非同後援會及一眾名人贊助，以十全十美姿態全力支持梁非同首度當上班主的作品。今日發布會上，多位贊助商均有出席，其中包括：策劃兼贊助人之一的施姐（彭美施）、冠名贊助西苑酒家創辦人古太、鳳凰邨品牌創辦人謝寧、大瀧製藥創辦人譚家誠、萬希泉鐘錶代表Ivy Kung等，尚有不少好友到場，見證非同頭炮發布會，場面非常熱鬧。

非同首擔任出品人的《安國紅玉》有十全十美的贊助商,認真先聲奪人。（公關圖片）

新編粵劇《安國紅玉》

演出日期 ：2026年3月6-8日 晚上7:30pm

演出演員：梁非同、王志良、莫華敏、曉瑜、符樹旺、吳國華

演出地點： 高山劇場新翼演藝廳

票價 ： $450*/$380/$320/$260/$200

(*$450門票不設半價優惠)

演員表：梁非同飾梁紅玉、王志良飾韓世忠、莫華敏飾岳飛、曉瑜飾岳銀屏、符樹旺飾秦檜、吳國華飾金兀朮

新編粵劇《安國紅玉》（公關圖片）

劇情簡介：

「安國紅玉」內容是南宋時期的傳奇女英雄梁紅玉（梁氏），她以協助丈夫韓世忠抗金兵聞名。在宋朝「苗劉叛變」之時憑著雙全智勇為宋高宗肅清內患，力保帝統，被封「安國夫人」。南宋年間，金兵大舉侵宋，殺得宋高宗被迫南下。金兀朮領兵追至江南，遇上鎮守鎮江的元帥韓世宗及其妻梁紅玉，被二人大軍困於黃天盪之中，最後慌忙逃去。宋軍重整旗鼓，展開北伐，卻被秦檜屢屢阻撓。秦檜為助金邦，設計解除宋軍北伐勢力，設計調回韓世宗及岳飛，更誣蔑二人造反。最後，岳飛被「莫須有」三字入罪，被判死刑。梁紅玉及韓世宗二人悲憤交加，心灰意冷，憑著過往立下功勳，僥倖全身而退，避世鄉間。同是一代梟雄，收場各異。