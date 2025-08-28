專訪｜當粵劇遇上劇場　《牡丹亭驚夢》如何吸納年輕觀眾？｜何故

「而家呢個世界有咁多好嘅嘢，其實係要大家一齊crossover，將全部最好嘅嘢，混合喺同一個演出上，就會將我哋嘅傳統再提升。」



香港粵劇藝術團致力存續並提升經典粵劇劇本，製作具專業水平的粵劇作品，發掘和培育具潛質的新秀，從而傳承粵劇藝術文化，該團將於今年10月3日至5日，假西九文化區戲曲中心大劇院，公演已故著名編劇家唐滌生編撰的粵劇經典《牡丹亭驚夢》，為此相約此劇的藝術總監龍貫天（旭哥）、音樂總監王勝泉（泉哥）、製作總監李浩賢（Lawrence）、以及負責舞台設計的王梓駿（Isaac），一同探討香港粵劇文化的傳承和演化。

文：何故｜原題：《牡丹亭驚夢》結合傳統戲曲和現代劇場，傳承香港粵劇文化──專訪龍貫天、王勝泉、李浩賢、王梓駿。



《牡丹亭驚夢》海報（香港粵劇藝術團FB）

《牡丹亭驚夢》是香港著名粵劇劇作家唐滌生的粵劇劇本，改編自明朝戲曲大作家湯顯祖所著的傳奇《牡丹亭》（又名「還魂記」）。此劇是仙鳳鳴劇團的第二屆劇目，於1956年11月19日在利舞台首演，由任劍輝和白雪仙主演。

《牡丹亭驚夢》講述宋朝太守杜寶之女杜麗娘在牡丹亭內睡著，夢見一名手持柳枝的書生，二人一見鍾情，當麗娘醒來後，因為過度思念書生抑鬱而死，卻在三年人鬼重逢……這不只是一個生死不渝的愛情故事，更體現了中華傳統文化的多元性，共且充滿娛樂性。

與《牡丹亭驚夢》藝術總監龍貫天（旭哥）、音樂總監王勝泉（泉哥）、製作總監李浩賢（Lawrence）、以及負責舞台設計的王梓駿（Isaac）訪問，一同探討香港粵劇文化的傳承和演化（圖片由作者提供）

粵藝團再度和劇場界資深製作總監李浩賢團隊合作，以現代劇場的概念和技術呈現傳統戲曲美學。獲獎設計師王梓駿透過提取劇作的意象，設計出體現虛擬美學的實景，配合背景動畫，為觀眾帶來嶄新的視覺享受。

我首先向旭哥請教：在香港傳承到粵劇文化，結合現代的劇場的佈置和概念，是否其中一個可行的方法？

「絕對可以！因為粵劇嘅文化有很多個款式，譬如我哋粵劇文化就係鑼鼓出晒名，全個戲曲界以我哋嘅鑼鼓係最熱鬧，呢個就係其中一個傳承啦！加埋佢哋舞臺上嘅設計，完全將我哋嘅粵劇呢再提高咗！我覺得現代化嘅嘢加埋我哋傳統嘅嘢，係會有個新嘅意識，令到我哋嘅演員都會有新嘅思維，同埋佢哋嘅學習，亦都令到觀眾有新嘅睇法，其實係好事嚟㗎，咁即係提升咗我哋嘅傳統。」

《牡丹亭驚夢》劇照（香港粵劇藝術團FB）

泉哥更詳細解釋：「粵劇本身嚟講就係嶺南文化，香港發展得係最好嘅，所以由香港嘅傳承呢件事係最啱嘅。所以，而家我哋香港嘅演出法，其實保留返好多粵劇嘅最傳統嘅演出法，例如，我哋而家做嘅粵劇，一般嚟講，係讓觀眾『有代入感』，唔係純粹程式咁簡單。…要有呢個效果，你本身一定要做到畫面靚、音樂靚，觀眾先至會接受，所以而家我哋就加一啲新元素，舉個例，我哋而家就要喺舞台設計做靚佢，但係呢個舞台設計又唔能夠阻礙演員演戲喎！如果唔係，我哋嘅傳統演出法，又會畀佢影響咗。兩者結合，咁樣傳落去，就會容易啲。」

泉哥再補充：「我哋有一場戲講個文武生同花旦發夢相會，相會完之後，花神就走出嚟，撮合佢哋兩個，傳統嚟講花神只有一個，我哋今次結合咗少少昆劇嘅做法，花神係一班人，我哋今次加咗呢個元素。」為什麼要加入昆劇的元素？「粵劇本身有種『吸融力量』，佢將人哋嘅嘢集合畀自己用，改良後變成自己嘅嘢，其實而家好多粵劇嘅嘢，以前唔係粵劇嘅，都入咗我哋嗰度，英文歌都有，London Bridge Falling Down（泉哥隨即哼出旋律），但係唔係唱英文喎！攞咗個melody咋喎！然後用粵語唱，就可以吸引更多人（觀眾），所以我哋好多時候見到人哋好嘅嘢，就會吸過嚟，將佢變成自己嘅好嘢，所以今次我哋覺得呢一段昆曲做得好好。」

《牡丹亭驚夢》劇照（香港粵劇藝術團FB）

至於並非粵劇出身的Lawrence如何看「文化傳承」這個命題呢？「我哋需要更多年輕人，無論係演出，前台或後台都需要，而家有一個好好嘅傳統後台運作模式，如果可以就加入多啲現代化，無論係美學上，或者運作，或者係管理上面，我覺得會更好！」

今次演出重點之一，就是舞台上的「鬼影幢幢」，問Isaac為什麼會將這麼多不同的元素放在舞台上，他回答：「因為故事本身吸引嘅地方，係有一場發夢，夢境嘅時候，好fantasy嘅一個感覺，好似初戀情人一樣，呢一段我嘗試用一個景嘅裝置，令佢有更加夢幻嘅感覺，嘗試將夢同真實結合。」

《牡丹亭驚夢》劇照（香港粵劇藝術團FB）

「傳統嘅佈景，通常係用布，而且係平面嘅，因為傳統戲曲係以演員為主，個景純粹係裝飾性，但我覺得可以喺製作上都嘗試一下，會不會將一啲故事、一啲主題性嘅嘢，都放放個景裡面？譬如我哋會嘗試有書卷啦！嘗試吓有一個好似畫嘅感覺，仲有一個想做到好似風鈴咁樣嘅，因為有鬼，一般鬼故喺風鈴響嘅時候，個靈魂就返嚟喇！所以我哋今次個景，有風鈴嘅元素，咁就會有新鮮感囉！…我哋做話劇嘅佈景，通常會將故事放得重啲，嘗試用佈景嚟提升主題，俾觀眾聯想到一啲嘢，喺個氣氛上感受到一啲嘢，嘗試用個景嚟講故事。」

旭哥滿意嗎？「鍾意㗎！因為我哋已經合作咗幾次，大家一齊做嘢，個思維係好夾，佢哋有好多嘅思想，佢哋嘅方式，加埋我哋大家一齊做，出嚟嘅效果好開心。」

《牡丹亭驚夢》劇照（香港粵劇藝術團FB）

至於如何吸納新觀眾，尤其是年輕觀眾？旭哥說「第一件要做嘅，就係要將海報做好」，「我哋已經做咗幾次，觀眾都非常之滿意。有好多年青人都覺得，乜粵劇可以咁樣㗎？而家呢個世界有咁多好嘅嘢，其實係要大家一齊crossover，將全部最好嘅嘢，混合喺同一個演出上，就會將我哋嘅傳統再提升。」

泉哥再補充：「今次我哋嘅表演方法，有啲係電影化嘅表演方法，喜歡睇電影嘅人，可能覺得好有趣。但係有一個好重要嘅原則，就係不要畀呢啲嘢影響到我哋原來嘅表演傳統，因為嗰種係藝術。你將佢完全抹殺晒，就變咗唔係那嗰藝術。所以，混合得宜，其實係需要集好多人的思想。頭先Lawrence講，要改善嘅係製作同管理嘅方法，頭先旭哥都提及，我們呢個製作管理方法，係集體一齊去諗嘢、一齊去溝通、研究，不停地去諗，互相尊重對方嘅expertise（專業領域），最緊要係咁樣，咁出嚟件嘢就會好靚。」

泉哥繼續分享經驗：「有啲嘢太過新會格格不入，夾硬加落去係唔得既。但係你完全守舊，完全唔理新嘅嘢，出嚟又太保守。你要諗吓年輕人鍾意睇乜嘢？我哋做咗幾次之後，發覺年輕人係鍾意睇呢類型，有一批觀眾係從冇睇過粵劇，我們已經吸納咗一批新觀眾。」新舊元素的比例如何？「傳統比重，差不多係七成左右。」

「有一樣嘢好重要嘅，就係我哋要做到個氣氛出嚟！」是次演出的重點，除了佈置和燈光，泉哥強調還有音響。「上次觀眾嘅反應係：點解今晚嘅音響同平時嘅西九唔同嘅呢？因為我哋有一班好專業嘅人做音響！」而且，更重要是一班有實力的年輕演員，他們經過旭哥指導後，將會有更上一層樓的表現。當然，最重要是旭哥壓軸登場客串皇帝，「旭哥而家唔會再做配角㗎喇！」，令人充滿期待！

香港粵劇藝術團的《牡丹亭驚夢》既創新，又秉承傳統，透過不同的crossover，讓香港粵劇文化得以傳承和演化，讓屬於我們的表演藝術可以走得更遠。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

更多藝文評論文章，可參看作者Facebook