夠dope燒味原來荃灣都有！波波為食要推遲減肥　鼎爺教食新上海菜

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今集「大廚發辦」葉世昌將接力燒味潮語「上桌溫度好有愛」 ；鼎爺講解新派上海菜，上海樟茶鴨竟同北京填鴨一家親？響油鱔糊真係會響？



今集將由中菜大廚葉世昌帶波波到荃灣搵食。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨中菜大廚推介荃灣燒味

昨晚（12日）「大廚發辦」請來中菜廳行政總廚葉世昌師傅，他帶「波波」黃婧靈歎燒味，必食的是有近日大熱「夠dope」的燒鵝。葉師傅推介的燒味店位於荃灣區，提到燒味需具備的條件，他說︰「好食嘅燒味要講究肉本身嘅質感，仲有燒嘅程度加上肉汁嘅保留。」早前組合廿四味的Brian介紹燒味時，開創潮語「燒鵝都dope（超正）」、「要着兩條褲」、「Hermès版叉燒」成為網民熱話。

熱飯能迫出燒味的油香。（官方提供圖片）

葉世昌接力為燒味爆潮文。（官方提供圖片）

今次葉師傅亦不執輸，講到這家店賣點時，他開始爆seed︰「佢嘅燒味食落好有誠意，無論食材同做法，加上佢上桌嘅溫度，感覺到好有愛。」他短評此店出品的燒鵝，色澤吸引鵝皮飽滿夠漲，顯示吹鵝的技巧及時間掌握得非常好。而另一樣獲波波盛讚的是熱騰騰的白飯，是不少燒味店忽略的一環，葉師傅解釋熱飯跟燒味不為人知的關係，當飯夠熱時可以迫出燒味；特別是燒鵝的油份，令白飯更香更加滋味。接下來的燒排骨、燒腩仔及豉油雞，每味都非常出色，波波直言要推遲瘦身大計。

燒腩仔（官方提供圖片）

燒鵝（官方提供圖片）

豉油雞（官方提供圖片）

美食新聞報道丨鼎爺講解新派上海菜

此外，今晚（13日）「識食之人」鼎爺李家鼎又出動帶行仔試新派上海菜，鼎爺講解新舊之別︰「新派我接受多啲，味無咁濃、油亦無舊派咁多。」

鼎爺帶行仔試新派上海菜。（官方提供圖片）

今趟二人到中環搵食，分別點了樟茶鴨、龍鬚桂魚絲及響油鱔糊，鼎爺講到三味菜的典故，他說︰「聽講樟茶鴨原本係北京填鴨嗰類，相傳有位京官得罪皇帝，被貶咗去成都，當地著名嘅係煙燻鴨。因為個官好掛住北京填鴨，最後廚師將煙燻鴨同填鴨做法融合成樟茶鴨。」至於響油鱔糊之所以得名，同該味餸上桌時淋上滾油，發出的「滋滋」聲有關。

響油鱔鰗淋上熱油時有聲而得名。（官方提供圖片）

龍鬚桂魚絲（官方提供圖片）

響油鱔糊（官方提供圖片）