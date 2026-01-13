守誠者｜喬寶寶爆肥再現幕前網民驚呼唔認得　曾為照顧病子移居

《守誠者》是由羅永昌、劉順安執導，陳文強、馬焱等編劇的劇集，本周一至周五晚8點半翡翠台播映結局周。昔日獲封「印度美斯」的喬寶寶，近日在劇集《守誠者》驚喜亮相，其「重量級」身形卻震撼全網，令網民紛紛大嘆完全認不出。

昨晚（12日）一集，印裔演員喬寶寶、成家宏作為主力演出。（公關圖片）

《守誠者》本星期進入結局周

本星期進入結局周的《守誠者》，劇情高潮迭起。昨晚（12日）一集，雖然主力演出的都是一般家庭觀眾較為陌生的面孔，包括印裔演員成家宏、喬寶寶，港法混血型男黃寶漳，但依然迸發無限張力。劇情講述為了追查走私軍火事件，Car 3印裔警員謝庭威（成家宏飾）混入犯罪組織「蘭崖軍團」做臥底，並因而接觸到劇集Big Boss周雄（何潤東飾）。期間因為一次行動失敗，庭威引起「軍團」大佬巴朗（黃寶漳飾） 疑心…為了庭威安全， 總督察邵峰（張國強飾）勒令庭威盡快歸隊，但為了釣到大魚周雄，庭威堅持不肯放棄做臥底，更因捨身救好兄弟希瓦（喬寶寶飾）一命而中槍受重傷…

昨晚庭威（成家宏）英勇為希瓦（喬寶寶）擋槍！（公關圖片）

成家宏「識睇唔識寫」 每次拍劇／電影下足苦功

飾演Car 3衝鋒隊員謝庭威的成家宏，在《守誠者》中一直佔戲不少，前期貴為「咖喱擔當」的他，去到結局周發揮機會激增；加上顏值及角色人設相當討好，成功入屋備受網民歡迎：「佢個樣好正氣，戲份多又做得好」、「騰雞得嚟有啲靚仔，希望佢（劇入面）平安完成任務」。成家宏是在一名土生土長的印度裔港人，在香港出世兼土生土長，因而說得一口極純正兼流利廣東話。雖然如此，成家宏原來「識講唔識睇」，曾在訪問中透露「只識睇少少中文」的他，每次拍攝電影或劇集時均需做足大量事前準備功夫，誠意十足：「我會找香港朋友幫忙讀一次劇本，然後再逐個拼音寫下來。」絕對誠意及熱誠十足。

成家宏每次拍攝電影或劇集時均需做足大量事前準備功夫，誠意十足。（公關圖片）

成家宏曾是廣告模特兒

現年25歲的成家宏，大學時期憑藉帥氣面孔獲邀擔任廣告模特兒，並於21歲左右已被相中成為本港首部波里活（Bollywood）電影《我的印度男友》的男主角，演藝潛力可想而知。鏡頭前，穿著軍裝的成家宏英氣十足、鏡頭後成家宏帥氣指數更是大幅飆升。翻查成家宏IG，佢上載的個人照片型到不得了，當中還夾雜不少「熟男感」留鬚造型，完全不像25歲的年輕小伙子，男人味爆燈。

成家宏警察制服Look都好睇。（公關圖片）

靚仔相大放送。（圖片來源：成家宏IG截圖）

喬寶寶經常大方拍片自嘲發福身形

在劇中與成家宏情同「父子」的喬寶寶，雖然是觀眾熟悉面孔，但仍投來震撼彈，皆因身形發福不少，昨晚一亮相不少網民均大呼「認佢唔到」：「差啲認唔到佢」、「呢個真係喬寶寶嚟？」翻查喬寶寶IG，果然發現不少美食片，證明發福確是日子有功！而喬寶寶本人亦十分大方地經常以自嘲「肥胖」作為話題，引發不少熱討，其中一條與成家宏合拍的網絡短片，喬寶寶更親揭發福之謎：「因為食嘢求X其」。其實喬寶寶初出道時相當英俊，並因和球星美斯「撞樣」而被封為「印度美斯」。

喬寶寶發福不少，有觀眾話差啲認佢唔出。（公關圖片）

喬寶寶曾經同同劇演員成家宏拍片，當然又係講「食」！（圖片來源：喬寶寶IG截圖）

喬寶寶曾照顧患罕見病幼子移居蘇格蘭盡顯父愛

劇中喬寶寶處處維護好兄弟成家宏，劇外的喬寶寶同樣愛錫家人。喬寶寶2012年隨同家人移居至蘇格蘭，除希望多點時間陪伴家人外，亦想專心照顧患有罕見的「先天性脊椎神經線疾病」的幼子。喬寶寶曾在訪問時透露，由於有感蘇格蘭空間較大，對兒子成長會更好，故才選擇移民，盡顯父愛。