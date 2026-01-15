郭秀雲爆屋企養蛇超過100條　一年動物醫療費使過百萬：未計餵食

郭秀雲多年來以熱愛動物與大自然聞名，在演藝圈與環保界皆被公認為「愛心爆棚」的代表人物。她不僅親力親為拯救無數被遺棄的寵物，更創立了非牟利組織 海峰環保教育 (AquaMeridian Conservation & Education)，致力於野生動物保育及推廣愛護動物的訊息。

郭秀雲今日出席活動。（葉志明攝）

郭秀雲今日（15/1）現身牛頭角出席《「寵物似人主人型」金寵獎紅地氈頒獎禮》記者招待會。郭秀雲接受《香港01》訪問時表示：「其實如果老公唔係一路咁支持我，我諗啲動物死晒。其實老實講，養咁多鸚鵡已經唔可以帶首飾，你戴鑽石耳環佢唔使 3秒同你搣咗佢啦。跟住仲要搵返粒鑽石，所以係首飾方面已經減晒先，最靚衫又唔敢，因為往往佢都係整爛晒，所以就會慳翻呢個梳洗先。」

郭秀雲透露照顧棄養寵物醫療費年中支超過百萬。（葉志明攝）

郭秀雲續說：「其實去到我呢個 Level屋企動物多得咁緊要呢，就真係每個月都係萬萬聲，淨係計餵食方面，仲未計醫療。（老公一直都好支持你？）我哋兩個都係非常有同理心嘅人，如果見到啲動物受咗傷即係貓狗乜都好，我哋都會忍唔住一定都會救。當然貓狗就好彩都有好多貓狗義工，所以我就變咗集中喺啲珍禽異獸。其實老公最慘佢本身怕蛇，但而家屋企淨係蛇都多過100條喺度，所以年中支出使費都過百萬，剩係醫療已經有。」

郭秀雲亦希望善心人士可以捐錢支持：「其實香港真係好多人，就算一半係唔中意動物，另外嗰一半中意動物，每人捐 $1嗰度都好多錢啦。所以去到某個位，大家一齊去支持嘅話，就真係做到，就可以推動到有個中心，變咗有好多人嚟做嘢，我哋可能真係會請獸醫返嚟，整日處理呢啲嘢，變咗即係自己去做呢樣嘢嘅話，就應該會可以經濟好多。」