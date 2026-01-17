向華強遭心腹背刺！潛伏5年冒名騙10億　斥對方「偽君子教科書」

向華強近日上載了一段影片，以「曾經我的左膀右臂，成了偽君子的教科書」為題，自爆曾遭身邊人「背刺」。向華強在片中痛心表示：「我曾經最相信的左膀右臂，在我身邊潛伏了5年，居然借我的名義在外邊詐騙別人10個億。」

向華強稱心腹在其身旁潛伏5年。（抖音截圖）

其心腹用向華強名義在外詐騙10億元。（抖音截圖）

冒簽名搞龐氏騙局捲款10億跑路

向華強透露該助手負責澳門方面的財務，因辦事靈光深得信任，卻沒想到對方竟是深藏不露的偽君子。談及詐騙手段，向華強指對方利用職務之便：「他在外面冒簽我們公司，用我們的名字去做那些龐氏騙局，跟人家集資，還付高利息給人家，騙人家大概有10個億。後來他跑路，我們慘了，債主來找我們。」面對突如其來的巨債與名譽受損，向華強直言：「發生了就處理，生氣也沒有用。我跟向太一起，都很冷靜的。要查清楚，到底他拿人多少錢、怎麼跟他切割......我馬上找律師來證明說，他簽的東西跟我無關。」

向華強透露該助手負責澳門方面的財務，做龐氏騙局進行詐騙。（抖音截圖）

寧交真小人莫交偽君子

這次經歷令向華強深刻反思管理漏洞，他直言：「這事也算一個教訓吧。以後我差不多每個部門都不會單依靠一個人了，最好是可以互相監督的。」對於該助手的背叛，向華強至今仍感不解，指對方不賭錢且辦事能力強，最終只能感嘆：「人生之中真的要防備的事情也很多，偽君子真的會疏忽，所以人這輩子，寧交真小人，莫交偽君子。真小人至少你可以防得住，偽君子你根本防不住。」

向華強直言：「寧交真小人，莫交偽君子。真小人至少你可以防得住，偽君子你根本防不住。」（抖音截圖）