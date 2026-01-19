《愛回家》女星驚傳身體出事　「8A學霸」藏隱形富婆背景

現年40歲在《愛．回家之開心速遞》中飾演「洋洋」而深入民心的劉思希，近日健康驚傳告急。日前她在社交平台發布短片，片中見她面容憔悴，勉強以氣聲向粉絲交代近況。

劉思希以《愛．回家之開心速遞》中飾演「洋洋」一角被大家熟識。（ig@lisalauseehei）

拍片求助「我已經有三日講唔到嘢」

劉思希發文寫道：「最近中了『啞仔株』，應該係老天爺懲罰我平時實在太多話了，已經失聲第三日了……嚴重黑眼圈，因為咳左幾晚瞓唔到。」劉思希在片中以氣聲表示：「我已經有三日講唔到嘢」，聲音極度沙啞，她更無奈指自己現時說話非常吃力，健康狀況令人揪心。不少網民都留言希望她早日康復，呂慧儀、歐瑞偉、楊秀惠等圈中好友亦留言送上祝福。

劉思希在片中以氣聲表示：「我已經有三日講唔到嘢。」（ig@lisalauseehei）

圈中最強學霸代表

劉思希在圈中著名的「超班學霸」。她曾修讀由香港科技大學與美國西北大學凱洛格管理學院合辦的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，該課程曾連續多年蟬聯第一。她當時更以優異成績畢業，被冠以「8A學霸」美譽，是圈中罕見的高學歷女星。

劉思希曾修讀由香港科技大學與美國西北大學凱洛格管理學院合辦的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，以8A佳績畢業。（ig@lisalauseehei）

隱形富家女住半山豪宅

除了學識過人，劉思希的身家背景亦相當豐厚。據悉，她出身自富裕家庭，父親在澳門經營生意，家境優渥。早前更有報道指她居住在半山豪宅，生活質素極高。除了演藝事業，劉思希私下亦非常有生意頭腦，投資貿易生意，身家估計不菲，是名副其實的「隱形富婆」。

早前更有報道指劉思希居住在半山豪宅，生活質素極高。（ig@lisalauseehei）

劉思希相當能幹！（ig@lisalauseehei）

感情生活低調依然單身

事業與學業皆得意的劉思希，在感情生活上則顯得低調得多。入行多年，她鮮有緋聞傳出，至今對外仍維持單身狀態。