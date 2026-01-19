《新烏龍院》釋小龍疑酒駕　酒後叫代駕半路換自駕　爭議畫面流出

曾以童星身分紅遍華語圈的大陸男星釋小龍，近來意外捲入酒駕爭議。



釋小龍自幼在少林寺習武，1994年與郝劭文合作電影《新烏龍院》爆紅，片中飾演身手俐落、表情呆萌的小和尚，成為無數影迷心中的經典形象。如今時隔30年，38歲的他卻被爆出疑似酒後駕車，引發外界關注。

以童星身分紅遍華語圈的大陸男星釋小龍，近來意外捲入酒駕爭議。（微博圖片）

釋小龍1994年與郝劭文合作電影《新烏龍院》爆紅：

近日有八卦媒體曝光畫面指出，釋小龍於1月18日晚間在北京某酒店與友人聚餐，離場時手中仍拿著一瓶未喝完的茅台酒，身旁還有女性友人陪同。

他隨後主動叫了代駕，先將兩名女性友人送回住處，再由代駕送他返家。

不過爭議點出現在行程最後階段。據拍攝畫面顯示，車輛行駛至釋小龍所住社區附近時，他要求代駕提前下車，隨後自行駕車進入社區。

據拍攝畫面顯示，釋小龍車輛行駛至所住社區附近時，他要求代駕提前下車，隨後自行駕車進入社區。（微博圖片）

該行為遭媒體曝光後，立刻引發網友質疑是否涉及酒後駕車，相關話題也迅速登上網路熱搜。截至目前為止，針對是否構成酒駕，相關單位尚未公布官方調查結果，釋小龍本人及經紀團隊也未對外做出正式回應。

