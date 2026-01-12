內娛狗仔罕爆男男緋聞　《難哄》男星與前男團偶像門口摸腋下擁抱

內地娛樂狗仔罕見爆出男男明星的緋聞！



29歲何昶希參加選秀節目《青春有你》，並組成男團「UNINE」出道，現在已經從團體畢業。外傳他剛接下耽美作家柴雞蛋小說改編劇，1月12日被爆與男演員互動被指親密，男方是曾演過偶像劇《難哄》的蘇逸陽，兩人互動引發陸網揣測。

何昶希（微博@何昶希HCX）

據娛樂博主「優點娛樂」曝光影片，何昶希結束工作後直奔演員蘇逸陽家中，他疑似工作太累，兩人不僅在門口擁抱，更被狗仔捕捉到對方雙手摸他腋下摟抱的動作。狗仔更喊話：

果然跟好兄弟在一起會被治癒嗎？

何昶希與蘇逸陽的交情似乎由來已久。兩人曾共同合作過網劇《不思異：志怪》，隨後兩人被網友挖出時常進出同一間健身房拍照打卡外，2024年十一連假期間疑似同遊杭州青山湖水上森林。

蘇逸陽（微博@蘇逸陽Su）

由於何昶希接拍耽美作家柴雞蛋的新劇《初三的六一兒童節》，部分輿論質疑這是劇方為了營造話題而故意安排的宣傳手法。然而此次緋聞事件的對象，並非劇集搭檔的何衍朝。

同時內地狗仔向來不爆料男男緋聞，此次突然跟拍何昶希與蘇逸陽的關係，也是內地娛樂圈八卦史上首例。

