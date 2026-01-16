陸劇男神座駕遭噴紅字詛咒　揭曾被亡命追車：已嚴重威脅人身安全

大陸男星成毅演出《琉璃》走紅，後陸續出演《沉香如屑》、《長安二十四計》等話題電視劇。



1月14日其工作室發聲明，驚曝他與家人持續遭跟蹤、騷擾，近期甚至升級到有人潛入其停放車輛的區域，對其座駕噴紅漆、寫上惡意文字！

成毅工作室發聲明，驚曝他與家人持續遭跟蹤、騷擾，近期甚至升級到有人潛入其停放車輛的區域，對其座駕噴紅漆、寫上惡意文字！（微博@成毅工作室）

騷擾行徑全面升級 家屬亦受牽連

根據「成毅工作室」發表的聲明指出，近期有特定人士透過非法手段獲取成毅的私人行程，長期進行尾隨、圍堵。誇張的是，該名人士甚至曾在馬路上上演「亡命追逐」，試圖逼停車輛。工作室痛心表示，這些行為已嚴重侵害成毅及其家人的私生活與人身安全，讓工作團隊身處極大壓力之中。

車輛慘遭噴漆 犯人警局太囂張

聲明中細數今日發生的驚悚經過。1月14日凌晨6點40分左右，該名騷擾者竟潛入成毅專用車輛的停放區域，在車身惡意噴灑大面積紅漆，並寫下極其惡毒的詛咒文字。工作室發現後隨即報警並保留證據。

更令人傻眼的是，該名人士在被送往公安機關調查期間，情緒依舊處於失控狀態，甚至在警局當眾叫囂：

有本事你去告我！

態度極其狂妄，完全視法律為無物。此外，工作室的電子信箱也持續收到該人員發送的大量人身威脅信件，內容充斥對成毅的人格踐踏。

工作室硬起來維權 粉絲呼籲理性追星

鑑於該人員的行為已從單純跟蹤演變成實質的暴力破壞與精神恐嚇，工作室強調：

這種不可預測的暴力隱患，已構成人身安全的嚴重威脅。

目前已要求警方採取必要措施，防止事態進一步惡化，並強調絕對會拿起法律武器維護藝人的合法權益。聲明曝光後，粉絲紛紛留言聲援：

「這根本是犯罪，不是追星」

「太可怕了，保護好成毅」

「私生飯真的不是粉絲。」



工作室也呼籲大眾理智追星，尊重藝人的私領域空間。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】