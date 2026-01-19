黃日華曾被老婆投訴唔夠浪漫　霸氣回應失業：我都稍為有啲成績

入行超過50年的賈思樂（Louie）今年情人節將會再開騷，舉行《Happy Together Again 2026 in Concert》，HOYTV 主播Angela俞詠文就請來主人翁和永遠的靖哥哥黃日華一齊暢談開心事。



因為老婆一句黃日華力撐好友

談到上一次合作，二人是合演舞台劇，今次莫非Louie會和黃日華一起合唱？Louie笑言請不起：「要華哥開金口好貴㗎！不過我哋係講心唔講金！佢不嬲都係一個好有義氣嘅人，從來都唔會托手踭！」

賈思樂大爆當年瘀事

而講到演唱會將會在浪漫情人節後一日舉行，黃日華就表示自己並不是一個浪漫的人：「當年我老婆成日都投訴我唔夠浪漫，嚟嚟去去都係嗰幾招，都係送99朵玫瑰之類，佢收到就會好開心！同埋我冇咁多時間去構思乜嘢驚喜嘅party呀！賈翁就浪漫好多喇！」Louie接著說認同：「我唔可以用勁嚟形容，我係好浪漫，不過出到嚟嘅效果就好唔浪漫！係烏龍囉！我曾經喺情人節，約狄寶娜摩亞去五星級酒店食燭光晚餐，點知就將成半支茄汁，唧落佢嘅高踭鞋嗰度！越抹就越核突！尷尬到死囉！」

黃日華高EQ回應失業傳聞

對於近期有報導指黃日華失業，他表示已經百毒不侵：「我完全唔介意囉！都去到爐火純青嘅階段，都辛苦咗幾十年囉，係應該退落嚟㗎啦！做返自己鍾意做嘅嘢，前半生我都稍為有啲成績，貢獻畀各大觀眾，後半生嘅時間就留返畀自己啦！你好難去確定每個人都會鍾意你，而家網上面嘅言論更加離譜，大家講嘢無需要負責任嘅！所以唔需要太過介懷，太過理會佢哋講乜嘢，最緊要做好自己！」

Louie亦深表認同：「好彩我唔識睇中文啦！其他朋友又驚我唔開心，可能唔會講畀我聽，但係做咗呢行50幾年，點會冇經歷過唔開心嘅事情呀！但係吃得苦中苦......下一句係......唔會頸渴？哈哈哈！總之就係做得呢一行，開心同唔開心都要接受批評！如果係有建設性嘅批評，我絕對接受，其他就唔會理㗎喇！」