古天樂快閃JFFT直播！被問到「鹹片睇唔睇㗎？」即時怕醜掩面

近日古天樂驚喜快閃現身人氣YouTube頻道JFFT的直播節目《床哥心事台》，與一眾成員近距離互動，表現極之貼地。席間古天樂更主動向成員發起挑戰，直言：「五秒鐘」，要求對方在五秒內提出問題，現場氣氛瞬間變得緊張又刺激。

近日古天樂驚喜快閃現身人氣YouTube頻道JFFT的直播節目《床哥心事台》。（YouTube@JFFLiveChannel）

嫌問題太普通？

起初，JFFT成員顯得相當拘謹，試探性地問道：「近排睇開咩戲？」古天樂聞言顯然不太滿意，笑指「玩唔到」。隨後成員再接再厲問：「動畫睇唔睇㗎？日本動畫嗰啲」，古天樂依然覺得未夠喉，再次大方表示：「我俾多一次機會你」，鼓勵大家放膽提問。

古天樂一開始嫌問題太無聊，大方表示：「我俾多一次機會你」，鼓勵大家放膽提問。（YouTube@JFFLiveChannel）

突擊追問「睇唔睇鹹片」令古天樂崩潰

在強烈的壓力與酒精催化之下，成員終於豁出去，對著古天樂突擊追問：「鹹片睇唔睇㗎？」此話一出，全場氣氛即時爆炸，連古天樂都反應不及。他先是驚訝得張大嘴巴大叫一聲：「嘩！」隨即整個人尷尬得低頭大笑，更一度害羞得用手掩面，完全無法直視鏡頭。

古天樂被問到「鹹片睇唔睇㗎？」，超驚訝大叫一聲：「嘩！」（YouTube@JFFLiveChannel）

古天樂整個人尷尬得低頭。（YouTube@JFFLiveChannel）

更一度害羞得用手掩面，完全無法直視鏡頭。（YouTube@JFFLiveChannel）

怕醜反應超可愛

面對如此露骨的問題，古天樂一邊大笑一邊連忙「嗌停」表示：「好啦！過咗啦！」並搞笑地低頭躲避，流露出難得一見的少男怕醜模樣。即便主持人最後再補一句：「古生，你睇唔睇嘅呢鹹片？」古天樂依然笑而不語，這段互動引起網民瘋狂討論。