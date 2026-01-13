古天樂開Threads被質疑PR　吳肇軒更挑機冇圖　靠自證狂吸23萬粉

電影版《尋秦記》票房報捷，身為主角兼老闆的古天樂（古仔）近日緊貼潮流，正式進駐年輕人主導的社交平台Threads。帳號「古天樂Louis Koo」開設僅一天，粉絲數已極速突破23萬。不過這位影壇大亨的「初登場」之路並非一帆風順，甫登場即遭網民及旗下大膽藝人質疑帳號背後其實是由公關（PR）團隊操作，引發連番笑料。



古天樂進駐社交平台Threads才一天，就收穫了23萬位粉絲。（Threads截圖）

吳肇軒挑機「圖都冇張」 古仔拍片自證

古仔開設帳號後，首個追蹤的對象正是戲中「老婆」、多年好拍檔宣萱，盡顯兩人的深厚情誼。然而，由於古仔平時作風低調，不少網民對帳號是否由本尊操作存疑，紛紛留言：「肯定係 PR 團隊用，佢自己用小號巡視啦！」、「係咪古生親自回覆架？」沒想到連古仔旗下的藝人吳肇軒都大膽留言挑機：「圖都冇張，點信你係古天樂呀，我都係古天樂呀！」

劇中「老婆」宣萱成為古天樂的第一個「追蹤」，另外古天樂還follow了張繼聰、朱鑑然、游學修、林峯等藝人好友。（Threads截圖）

旗下藝人吳肇軒見狀大膽留言挑機：「圖都冇張，點信你係古天樂呀，我都係古天樂呀！」（Threads截圖）

面對質疑，古天樂隨即展現幽默與霸氣，除了回覆留言說：「估到你哋唔信，好彩影低咗」，更親自拍片「上水」以正視聽。片中他身穿黑西裝錄製語音，更借用《明日戰記》的經典金句反擊：「PR團隊就係我，我就係PR團隊，我問你死未？！」

古天樂拍片自證真身。（Threads截圖）

之後古天樂更反手追蹤了吳肇軒，令對方興奮大曬命：「今次我話我贏咗99%。香港人，你哋駁我唔到喇啩？」古仔亦搞笑回應（取消關注）並順道向大眾徵集第一條Post應寫甚麼。

吳肇軒成為唯一一個被古仔取關的人，真係贏咗99.9香港人。（Threads截圖）

首Po狂打60個「入定」 自嘲薯片簽名「未發育」

為了慶祝新帳號「營業」，古仔昨日（12日）發出首篇帖文，內容竟是重複寫了60個「入定！」，並配文：「大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機，利申：估中無獎」。聰明的網民很快便破解玄機，原來60個「入定」寓意電影《尋秦記》票房已衝破6,000萬大關，極具心思。

古天樂首篇帖文，寫咗60個 「入定！」。（Threads截圖）

網民一估就中。（Threads截圖）

除了宣傳電影，古仔亦發揮其冷面笑匠本色。有網民上載一張古仔入行初期的Yes Card，指出當年的簽名相當簡短，與現在著名的「薯片串長簽名」大相逕庭。古仔見狀搞笑回覆：「只不過以前簽嗰個名未發育！」

有網民上載一張古仔入行初期的Yes Card，指出當年的簽名相當簡短，與現在著名的「薯片串長簽名」大相逕庭。古仔見狀搞笑回覆：「只不過以前簽嗰個名未發育！」（Threads截圖）

大家紛紛表示沒想到平日酷酷的古天樂，在網上竟然如此風趣幽默。