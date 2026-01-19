《尋秦記》影迷母爆古天樂宣萱密戀多年　古仔現身親回四個字

由古天樂、宣萱等原班人馬主演的電影版《尋秦記》近期成為全城熱話。日前有網民在 Threads 發帖分享趣事，透露帶同70多歲的母親入場觀影，沒想到伯母看完後竟大爆「演藝圈內幕」，甚至成功「釣」出兩位當事人親自回應，掀起網民熱烈討論。

有網民在Threads發帖分享趣事，透露帶同70多歲的母親睇《尋秦記》，沒想到伯母看完後竟大爆「演藝圈內幕」。（ threads截圖）

古天樂與宣萱被爆密戀多年。（陳順禎 攝）

帶七旬母睇《尋秦記》驚爆「地下情內幕」

一名網民分享與 7x 歲母親觀影後的趣事，指母親看完彩蛋後感嘆主角們「佢哋都老左好多」。隨後，伯母突然語出驚人地表示：「其實古天樂和宣萱拍左拖好多年，不過佢哋唔認...」。該網民笑言當時心裡無奈反問：「我心諗你又知?!😅...」貼文發出後，不少網民笑言「伯母真係挑通眼眉👍🏻👍🏻😄」、「係堅定嘅CP粉」。

古天樂驚現親回：伯母咪屈！

最令網民震驚的是，這則貼文竟然釣出兩位主角現身！宣萱率先留下一個「🤣」表情符號，似乎對伯母的說話感到好笑。而古天樂更親自留言，幽默地為自己「平反」：「伯母咪屈🙏 😂 睇完彩蛋，你應該送個kinder出奇蛋俾阿媽！」古仔的回應大得網民歡心，紛紛留言大讚他既風趣又親民。

宣萱與古天樂驚現評論區親自留言。（threads截圖）

全港長輩一致認定：佢哋一早生埋仔？

貼文下方引發大批網民共鳴，紛紛分享自家長輩的「驚人言論」。有網民表示：「我老母直頭話佢兩個結左婚唔認」、「我媽仲話佢地一早結左婚生左仔」。不少人笑指老人家說話語氣非常肯定，「成日會講啲好似瞓喺人地床底既說話」。

張家輝慘成學友親細佬

除了古宣戀情，網民亦分享了其他經典長輩傳聞，笑指老人家「鍾意老作亂講」。有人透露：「我姑媽話張家輝係張學友細佬，咁都講得出口」，令其他網民紛紛笑翻，感嘆這類演藝圈「都市傳說」在長輩界別確實非常有市場。