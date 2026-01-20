周吉佩率粉絲送暖與自閉症少年合唱　自揭家有腦癱親人感同身受

歌手周吉佩（吉吉）及其歌迷會（吉S粉同學會）一向定期舉辦義工服務，日前吉吉帶了近40位香港粉絲去中山一間護理中心，為當地患有智障、自閉症、腦癱等的特殊人士捐贈一批物資及探訪。



周吉佩攜粉絲赴中山獻愛心

吉吉與粉絲們一同抵達活動現場，現場氣氛熱烈而溫馨。吉吉一共捐贈了十輛輪椅、四十袋大米和四十袋麵條。隨後，參與活動的特殊人士以詩朗誦與贈送親手製作的小禮物的方式，向到場嘉賓表達了誠摯的謝意。

周吉佩與患有自閉症的「陶笛王子」梁子健攜手合作，共同演繹經典歌曲《偏偏喜歡你》，贏得了全場雷鳴般的掌聲。

「今次係第一次來中山做慈善活動，希望以後有機會來中山幫助作更多慈善活動。」周吉佩坦言，他與粉絲團隊組建了一個義工隊，每一季度都會組織一次慈善活動。「希望更希望有機會參與中山的金色大地音樂和草莓音樂會。」吉吉笑言，除了慈善活動外，也希望自己與中山能有音樂方面的深入交流和合作。

自揭家有腦癱親人感同身受

最後吉吉連同一班粉絲一齊學手語歌，吉吉憶述：「家中有腦癱嘅親戚，長期需要家人照顧，所以好明白照顧者及患者嘅心情，希望盡點綿力幫助不同社區人士。」