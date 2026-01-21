61歲影帝攜妻遊雲南沒人認出　靠一原因被識破重現「熱心市民」

現年61歲、手握四座香港電影金像獎影帝寶座的劉青雲，與現年58歲的「凍齡港姐」太太郭藹明，一直是娛樂圈中公認的模範夫妻。兩人除了演技精湛，私生活亦極度低調接地氣。近日，這對神仙眷侶被野生捕獲在內地雲南的沙溪古鎮等地遊山玩水。不過，由於二人打扮實在太過樸實無華，混入人群中竟然毫無違和感，令不少內地網民一度「有眼不識泰山」，未能認出這對巨星夫婦。



郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

樸素打扮變「路人甲」 開金口講廣東話始被識破

從網上流出的相片可見，劉青雲頭戴低調的棒球帽，身穿一件實用的綠色羽絨外套配搭牛仔褲，雖然衣著簡約，未有名牌加身，但依然精神奕奕，狀態極佳。有趣的是，有幸運網民透露，由於他們的裝束太過親民，起初周圍的路人根本沒留意到身邊站著大明星，直到劉青雲一開口，那把標誌性的磁性嗓音講出廣東話，才驚覺眼前那位「大叔」竟然是影帝本尊！

面對粉絲的合照請求，劉青雲貫徹其親民作風，全無架子地答應。見到粉絲手持兩部相機，身為攝影愛好者的他更主動搭訕交流：「好唔好用？」令該粉絲受寵若驚。該網民更搞笑地在社交平台分享：「好像除了我就沒有別人認出來劉青雲先生了，旁邊路人還在疑惑我為甚麼要和他合影，這下真成熱心市民劉先生了。」

鏡中合照洩蜜 郭藹明V手勢小鳥依人

這趟雲南之旅，劉青雲郭藹明兩夫妻亦無意中大放「閃光彈」，展示了他們堅定不移的愛情。在一張透過倒後鏡反射拍攝的合照中，清楚可見這對老夫老妻依然恩愛如初，「去到邊都黐到實」。

戴著黑超的郭藹明在老公身旁默契十足地穿上同色情侶服，更展露甜美笑容，興奮地比出「V」字手勢，小鳥依人依偎在劉青雲身旁；而劉青雲則一臉寵溺與滿足，享受著這份寧靜的浪漫時光。這對影帝與港姐冠軍的組合，不僅外型上極具「夫妻相」，那種細水長流、平凡而真實的幸福感，實在羨煞一眾網民。

