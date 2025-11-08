劉青雲型男侄仔劉凱浚參加亞視演員招募　自爆考無綫藝訓班冇回音

亞洲電視經歷多次重組後，今日（8日）為新劇及節目招募演員進行試鏡，亞視電視節目部總監李文偉透露有230名參加者進行試鏡，當中有劉青雲侄仔劉凱浚、已故樂壇天后梅艷芳胞兄梅啟明、前亞視一姐薛影儀等參與。

劉青雲侄仔劉凱浚高大靚仔。（陳順禎攝）

劉青雲侄仔劉凱浚接受《香港01》訪問時表示：「其實今次我嚟參加就冇點問佢意見，因為我知佢會支持我。今次係我自己報名嘅，因為我覺得有夢想嘅人會試好多嘢，亞視係我一個目標，因為十幾年前佢有一個節目叫有《我和殭屍的有個約會》係幾好睇，咁所以我好想試吓，睇吓有冇機會入到亞視。」

問到有否投考過無綫藝員訓練班？劉凱浚表示：「我上次有一次考過無綫嘅訓練班，但係佢連覆都冇覆過我。（會否令你意志消沉？）都唔會，因為嗰陣時我仲讀緊書，因為冇機會嘅話我都仲可以繼續讀書，修練自己。（想喺邊個範疇發展？）我想喺演戲方面，亦都想嘗試唱歌。（日常同青雲多唔多見面？）都多，佢係好好，由我細個到而家，佢有份參演嘅電影，佢都會畀飛我哋去睇，點解我想做演員，係因為睇佢嘅戲長大。（青雲有冇畀啲錦囊你？）佢只係叫我努力，因為我都知道要靠自己嘅。」