暗香來｜湯加文人氣急升劇接劇　從《守誠者》女警變身復仇孤女

《暗香來》是由湯加文（Carmen）、劉錫明及內地藝人林澤輝主演劇集，逢周一、二、四及五晚10點35分TVB Plus（82台）播映。

《暗香來》是由湯加文（Carmen）、劉錫明及內地藝人林澤輝主演劇集，逢周一、二、四及五晚10點35分TVB Plus（82台）播映。（公關提供）

湯加文《守誠者》警花變復仇孤女

《暗香來》昨晚（20日）首播，女主角湯加文（Carmen）近日人氣急升，在翡翠台剛播完的劇集《守誠者》飾演的「機智女警」大受網民好評。其中一幕扮演一樓一鳳妓女的演出，被讚女人味爆發。事隔不到幾日，Carmen再有劇集在TVB Plus（82台）推出，她接受訪問時笑言目前算是收成期︰「之前幾年參加咗唔同劇集同電影演出，而家陸陸續續播出嚟。可以劇接劇播出梗係開心，知道之前好多網民都有留意我嘅演出仲有留言，每段留言我都會睇同覆，我真係好鍾意覆留言㗎。」非常有網品。

湯加文在翡翠台剛播完的劇集《守誠者》飾演的「機智女警」大受網民好評。（公關提供）

湯加文在《暗香來》中飾演家破人亡的孤女。（公關提供）

湯加文大爆劉錫明秘密

Carmen跟劇中演老爺的劉錫明有不少對手戲，她大爆前輩秘密說︰「我演佢屋企妹仔，所以有好多對手戲。次次喺片場見到佢都好精神，就算拍完通宵戲都唔覺佢攰。佢話秘訣係捱得多眼瞓就得，話係以前拍劇練返嚟。」

Carmen跟劇中演老爺的劉錫明有不少對手戲。（公關提供）

《暗香來》劇情

《暗香來》故事講述江城第一製香世家林家，遭管家張文才 （劉錫明 飾） 縱火謀財害命，林家大小姐宛月（湯加文飾）家破人亡成為孤女。湯加文經過多年蟄伏，最後以丫鬟身份來到張家，並與劉錫明 之子張寒意（林澤輝飾）聯成陣線，在深宅大院中經歷宅鬥與商戰，最終揭開多年大火的真相。