66歲前TVB主持帶母坐郵輪享天倫　仔仔玩完《造星》再戰《中年》

曾在80、90年代為無綫（TVB）主持皇牌節目《香港早晨》的資深主持李有毅，自淡出幕前十多年後，過著寫意的半退休生活。直至近年因兒子李國煒繼承衣缽加入娛樂圈，他才再度「出山」以父子檔形式主持電台節目。1月21日現年66歲的李有毅在社交平台大晒家庭幸福，除了慶祝與太太龍小倫（Hedy）結婚41周年外，更分享了帶同90歲高齡母親坐郵輪歎世界的溫馨照片，盡顯孝心。



「三代同堂」坐郵輪 九旬母精靈遊埠

李有毅於1月21日在社媒分享了一輯家庭旅行新相，透露一行近10人展開了豪華郵輪之旅。相片中可見陣容鼎盛，除了李有毅夫婦外，還有其家姐、細佬，以及兒子李國煒和其女友，當然最搶鏡的莫過於李有毅年屆90歲的高齡母親。

這位孝順仔在Facebook留言表示：「非常感恩……媽媽行得又食得，一家人過了個開心又難忘的旅程！在回味中。」在合照中，李媽媽雖然間中需要輪椅代步或撐住柺杖，但在仔女悉心照顧下精神極佳，面色紅潤，盡情享受三代同堂的樂趣。

慶結婚41周年放閃 太太凍齡撞樣「大公仔」

除了侍母至孝，李有毅亦是圈中著名的「愛妻號」，適逢與太太龍小倫結婚41周年，他特意分享了慶祝照片。相中兩人捧起寫有「41週年結婚紀念」的蛋糕，李有毅感性留言：「41年了！感恩歲月靜好，同諧到老，感謝主。」

曾任職加拿大廣播節目主持的龍小倫，雖然已屆花甲之年，但保養得宜，一頭清爽短髮配上眼鏡造型，氣質優雅出眾。有不少眼尖的網民更驚嘆李太與關菊英有幾分「撞樣」，大讚她星味十足，與丈夫十分登對。

棄中大赴加國讀碩士 兒子接棒挑戰《中年好聲音4》

回顧李有毅的入行經過頗為傳奇。當年預科畢業的他，原獲香港中文大學取錄，但他選擇與同學遠赴加拿大溫哥華升學，並一口氣完成學士及碩士課程。返港後他從事程式編寫員及電腦軟件銷售，直至1985年因推廣語音電腦軟件而亮相《香港早晨》，意外被發掘加入娛樂圈。他在商界亦長袖善舞，直至2009年才決定退休。

如今，其演藝細胞已遺傳給現年37歲的兒子李國煒。作為「星二代」的李國煒近年積極追夢，早年曾參加內地節目《快樂男聲2017》；兩年後再挑戰ViuTV選秀節目《全民造星II》成為42號參賽者，可惜未能晉級。但他屢敗屢戰，2025年更報名參加TVB的《中年好聲音4》，並多次選唱陳奕迅的歌曲，誓要隨父步伐在娛樂圈闖出一片天。

