袁嘉敏登台唱功被批：真係好X差　穿緊身裙疑「撐爆」身形大走樣

前港姐袁嘉敏（Candy）近年淡出幕前，但依然不時在社交平台分享生活。近日一段袁嘉敏在內地登台唱歌的片段在Threads及小紅書瘋傳。

近日一段袁嘉敏在內地登台唱歌的片段在Threads及小紅書瘋傳。（網上圖片）

登台表演被指「魔音」

登台唱歌的片中袁嘉敏身穿白色緊身吊帶短裙獻唱，惟唱功遭到網民一面倒狠批。有網民毫不客氣留言指：「真係唔差，係好X差」，更有不少人直言：「要驗吓耳」、「聽倒個吹字即刻醒晒」，甚至有人嘲諷：「佢用對眼嚟聽歌」，指其唱功實在令人不敢恭維。

網民評論（threads截圖）

網民評論（threads截圖）

緊身白裙疑「撐爆」

除了唱功「攞命」外，袁嘉敏當日的造型亦成為網民焦點。片中她穿上一件白色緊身短裙，胸前設計似乎未能完美承托，視覺上顯得相當擠擁。網民紛紛留言抨擊她的身形管理：「條裙好慘，畀佢撐爆」、「條裙好肉酸，著其他款式應該會好少少」。更有網民對其近況表示不解：「真係唔明，樣唔差身材又好，學歷又ok，點解要將自己搞成咁」。不過亦有網民緩頰，指她以中女年紀來說已算保養得宜：「中女嚟講，佢係正」。

袁嘉敏穿上一件白色緊身短裙，胸前設計似乎未能完美承托，視覺上顯得相當擠擁。（網上圖片）

袁嘉敏身材似乎大走樣。（網上圖片）

網民評論（threads截圖）

網民評論（小紅書截圖）

網民評論（threads截圖）

轉戰付費平台

現年41歲的袁嘉敏於2009年參加香港小姐獲得「最上鏡小姐」，簽約TVB後曾參演多部劇集，其後轉戰大銀幕，在王晶監製的電影《鴨王》中大膽全裸演出，憑藉性感形象一炮而紅。近年她雖然減少影視產量，但話題不斷，更積極經營社交媒體，甚至開設付費訂閱平台出售大尺度性感照片及影片，滿足粉絲需求。雖然爭議不斷，但她依然堅持自我，不時在網上展現其Sexy一面。

袁嘉敏於2009年參加香港小姐獲得「最上鏡小姐」，2015年更憑王晶監製的三級片《鴨王》而走紅。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏早前已經開始了「收費項目」。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏先是分享性感的照片，之後就是收費平台的連結，要觀眾及支持者需先付費才可以繼續觀看。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏強調胸部是天生的，她笑言自己從小身材已豐滿，當年剛畢業已被灘叔封名為「大波Candy」。（公關提供）

賣相其實好好賺，袁嘉敏深諳此道。（ig截圖）