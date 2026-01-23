34歲視后兩年沒拍戲陪父母出遊被迫做電燈膽　媽媽激似林青霞

2013年港姐亞軍兼2020年視后蔡思貝（Sisley），下月即將迎來35歲生日，雖然她早年備受TVB力捧，惟近年影視產量明顯大減，上一部劇集已是2024年播出的《飛常日誌》。儘管去年曾自薦成功參演周星馳的新片《女足》，但目前製作進度成謎。不過，工作減產並未影響蔡思貝的生活質素，在2月1日赴廣州舉行音樂會前夕，這位圈中著名的孝順女特意抽空帶父母去了一趟「瑞士」食好西，享受天倫之樂。



蔡思貝歎芝士火鍋自嘲「電燈膽」

日前，蔡思貝在社交平台IG上載了一系列與父母歡度時光的靚相及短片，並幽默地以英文寫道：「我們的『假瑞士假期』。」原來她並非真的飛往歐洲，而是帶父母到一間裝修極具瑞士傳統避雪小木屋風格的特色餐廳，品嚐馳名的芝士火鍋。

片中可見，除了大嘆美食，蔡思貝更興致勃勃地與蔡爸爸切磋球技，兩父女即場「篤波」。沒想到蔡爸爸也是一位桌球高手，入波後更興奮地高舉V字手勢慶祝，表現得像個「大細路」般可愛。球賽結束後，父女二人更搞笑地在「球賽」結束後互相鞠躬握手，場面惹笑溫馨。

此外，相中亦見蔡媽媽從後甜蜜攬住丈夫，恩愛程度爆燈，眼見父母在鏡頭前恩愛互攬令，單身在旁的蔡思貝不禁自嘲：「做電燈膽陪父母一起吃遲來的芝士火鍋」，並將愛意轉移到食物上，大呼：「天天吃，我愛芝士。」

蔡媽媽氣質出眾撞樣林青霞

雖然蔡思貝是港姐出身，五官精緻，但今次家庭照的焦點卻意外落在蔡媽媽身上。不少網民看過合照後，紛紛驚嘆蔡媽媽保養得宜，樣子既年輕又充滿氣質，清麗脫俗的外貌竟激似被公認為「大美人」的林青霞。網民大讚蔡思貝完全遺傳了母親的優良基因，甚至有人直言蔡媽媽「靚過個女」，搶盡視后風頭。

傳獲神秘猛人「開水喉」 派利是升呢做「阿嫂」

雖然蔡思貝在帖文中自嘲單身做「電燈膽」，但近年有傳聞指她感情生活其實相當精彩。儘管劇集工作銳減，但她依然過著富貴生活，有指她早已與一名圈外幕後猛人秘密拍拖，並獲男方「開水喉」悉心照顧。

據悉，該名猛人對蔡思貝寵愛有加，經常帶她出席各類高端飯局及場合。更有消息指，蔡思貝曾使用男方公司出品的利是封派利是，令收到的人都改口尊稱她為「阿嫂」。不過，蔡思貝對這段戀情採取極度保護的態度，至今仍未公開男友的真實身份，令這位視后的感情世界更添神秘感。

