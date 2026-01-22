非常檢控觀丨馬德鐘撞樣松重豐　梁超怡苦練芭蕾游嘉欣大晒長腿

TVB全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。馬德鐘撞樣「孤獨的美食家」掀熱話， 梁超怡演「年輕版陳煒」超清純氣質惹關注！阮浩棕一出場即爆Seed勁搶戲；26歲「青春長腿」游嘉欣VS 39歲女人味「露肩」賴慰玲各有擁躉，海量美圖炸爆網。



游游同吳偉豪呢場戲，默契十足。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨網上掀競猜角色原型熱潮

《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》）自播出後在網上引發不少聲浪，網民對於「現代版包青天」這個構思，以及別具心思的「古人現代化」角色名相當關注，近日《非常》的維基資料中更出現了「角色」及「角色名原型」的相關資料，原來除了主角包希仁（馬德鐘飾）、公孫珀（賴慰玲飾）及展熊飛（吳偉豪飾）外，就連陳世美、秦香蓮、王朝、馬漢、張龍、趙虎、錦毛鼠、鑽天鼠、徹地鼠、穿山鼠、翻江鼠等的角色名原型也暗藏劇中，難怪在網上掀起一片「競猜古人熱潮」。

《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》）自播出後在網上引發不少聲浪，網民對於「現代版包青天」這個構思，以及別具心思的「古人現代化」角色名相當關注。（官方提供圖片）

另網民對於監製林志華揀人的眼光亦一致認可！除了「整容前何廣沛」吳展驊外，馬德鐘及陳煒的年輕版梁超怡及阮浩棕亦獲得高度關注，皆因二人的出場均相當吸睛。先說梁超怡，由於她飾演的王頌星讀書時十分熱愛芭蕾舞，故超怡一出場即大晒芭蕾舞技，不但動作優美，甜美的笑容配以清純的大眼睛更讓人感覺超脫俗，難怪被指「最上鏡小姐」實致名歸！

梁超怡一出場即大晒芭蕾舞技，動作優美似模似樣架。（官方提供圖片）

甜美的笑容配以清純的大眼睛更讓人感覺超脫俗。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨梁超怡日花兩小時瘋狂拉筋備戰

根據tvb.com獨家專訪，梁超怡為了《非常》專誠在劇組安排下學跳芭蕾舞，前後花了足足兩星期之餘，更因先天筋骨較硬關係，每日要花上兩小時拉筋兼練一字馬，相當有心。

梁超怡練習片段曝光。（官方提供圖片）

至於前年憑《異空感應》演技顏值同時贏盡好評的阮浩棕，1月20日晚一出場即爆Seed大晒喊功，與21日晚一集的「初戀純情樣」成強烈對比，令人更期待他與超怡在劇中往後發揮。

阮浩棕啲青澀樣都好殺食。（官方提供圖片）

阮浩棕一出場就爆Seed晒演技。（官方提供圖片）

除了單元角色及年輕版，一眾主角在網上亦是話題多多。由於劇集主角包希仁擁有「鏡反射觸覺」，能超敏銳地洞察人心，加上每次破案前都會大玩「數織」，隨即引發網民「劇集集體回憶」，封《非常》是「加強版讀心神探」之餘，亦笑言想起了「神探伽俐略」的招牌寫公式破案動作，並大呼過癮。但更搞笑的，是有網民指穿起西裝的馬德鐘撞樣日劇《孤獨的美食家》男主角松重豐！

馬德鐘撞樣「孤獨的美食家」男主角松重豐成為熱話。（官方提供圖片）

女主角方面，游嘉欣及賴慰玲連日來亦引發不少熱話，游游的「居家青春長腿」裝扮與賴慰玲女人味大爆發的「露肩裝」截圖，更在網絡引發洗版熱潮，二人的顏值及身形連日來均引發大量正評。

游游的「居家青春長腿」裝扮（官方提供圖片）

賴慰玲女人味大爆發的「露肩裝」（官方提供圖片）