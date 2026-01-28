80歲歌后加入女團　成員全是五六十歲女星　唱跳8小時驚呆攝影師

62歲的張淳淳是女團出身，邀來80歲歌后楊燕、54歲美魔女許佳蓉、51歲長腿姐姐小婉、50歲「插畫界林志玲」珞棋跟限定團員DJ圓圓，投身公益重組女團。



她們雖已錄好「10分鐘的練習」公益單曲，但遲遲未取好團名，楊燕指派張淳淳邀約吳宗憲，給予她們響亮又好聽的團名。

張淳淳曾擔任王力宏、伊能靜、李心潔、金城武、徐若瑄等明星的專任教師及顧問，這次則是教學生涯中最有意義的一次經驗，她說：

我把一群平均年齡一甲子的姐姐、妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，連續唱跳8小時的我們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。

其中楊燕以「蘋果花」走紅，當年知名度媲美鄧麗君，在當紅之際選擇退出，隨醫師老公移居美國相夫教子。

她的老公5年前過世，近來復出展現依舊動人的歌聲，張淳淳很感謝楊燕共襄盛舉，共同參與此次的公益活動。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】