62歲女星現身張學友演唱會　竟當眾請丈夫食檸檬場面極尷尬

現年62歲的資深女星葉童（Cecilia），憑藉精湛演技早已兩度奪得香港電影金像獎影后。去年她更無懼挑戰，參加內地熱爆綜藝節目《乘風破浪的姐姐6》（浪姐6）並一舉勇奪冠軍，人氣隨即登頂，在內地圈粉無數，事業再創高峰。然而，事業得意的她，與71歲丈夫陳國熹（Louis）長達36年的婚姻關係，近日卻因一幕在公開場合的極度尷尬互動，再度成為網民熱話。



老公伸手示好 葉童極速閃避視若無睹

日前，葉童與久未公開露面的陳國熹難得合體，一同前往紅館捧場欣賞張學友演唱會的尾場演出。當兩人的專車抵達場館外時，早已守候多時的大批粉絲隨即起哄。根據現場流出的短片所見，陳國熹率先下車，並隨即望向太太，自然地伸出左手，似乎想在大庭廣眾下牽起愛妻的手，展現恩愛一面。

豈料，尷尬的一幕隨即發生。面對丈夫伸出的手，緊隨其後染了一頭型格灰髮的葉童下車後竟然完全「視若無睹」，不但沒有回握，反而面無表情地逕自快步向前行，身體更微微側開，彷彿在刻意避開對方的觸碰。慘被當眾「請食檸檬」的陳國熹，手掌懸在半空停頓了片刻，場面相當尷尬，最後只好無奈地默默收回，關上車門像個隨從般跟在太太身後入場。

全程零交流 網民：身體是最誠實的

隨後，兩人在前往入口途中被粉絲重重包圍，但這對老夫老妻全程幾乎是「零交流」。葉童一馬當先在人群中穿梭，接受粉絲歡呼；而陳國熹則默默跟在後面，兩人前後腳各有各行，夫妻間瀰漫著一股難以言喻的疏離感。

這段影片曝光後，立即在網上瘋傳並引發熱議。眼尖的網民紛紛指出葉童的反應並不尋常，亦有網民對陳國熹的「失手」感到好奇：「我就想知道葉老師故意躲開三叔（陳國熹）的手是怎麼想的？」更有網民一針見血地分析，一句「怎麼不給牽呀」，道出了許多人心中的疑惑，認為這反映了兩人真實的感情狀態。

昔日屢替夫解畫 聚少離多現暗湧

事實上，葉童與陳國熹這段婚姻並非一直風平浪靜。陳國熹婚後曾多次被傳媒拍到與異性過從甚密，早年曾被拍得與台灣女星安雅在酒店密會，其後又被拍到與梅艷芳生前經理人王敏慧在街頭擁吻。雖然每次醜聞爆出，葉童都選擇挺身護夫，以「鬼仔性格」為由替對方開脫，並曾感性表示「長久的陪伴就是最長情的無言告白」。

然而，隨著近年葉童在內地爆紅，工作接踵而來，令夫妻倆聚少離多。加上今次這幕「拒絕拖手」的尷尬場面，不禁令外界揣測，這位出爐《浪姐》冠軍是否已不再如往日般對丈夫百般遷就，兩人的婚姻關係似乎再次泛起暗湧。