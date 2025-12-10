62歲葉童銀白髮穿搭又帥又美　5大衣著重點修飾身形氣質優雅從容

女星葉童因參加《乘風破浪的姐姐6》，久違的公開露面，不僅以節目中最年長成員的姿態奪冠，還憑藉優雅從容的氣場與自然銀白髮的風采，征服了所有觀眾，她的出現不只掀起一波回憶殺，更讓許多年齡焦慮的女性看見「自然老去，也能美得自在」的可能，而她又帥又美的穿搭風格更是讓人驚艷，簡約中見個性，率性又不失女人味，62歲的她，狀態好到讓人直呼：「這是甚麼不科學的美！」



62歲葉童5個又帥又美穿搭風格推薦，高級簡約利落上班族也適用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

1. 中性色穿出高級感

葉童穿搭中的色系不會太花俏，常見色包括奶茶色、灰色、駝色與深藍，這些偏向中性色的低調色系，反而讓她的氣質更有份量，搭配自然髮色與低調妝容，整體散發出一種渾然天成的沉穩美感。

2. 愛穿白色系

葉童私下最常出現的配色之一就是白色，從白色連身裙、白T到白襯衫，她善用白色帶來的清新與輕盈感，同時也讓她的銀白髮色自然融合，整體顯得和諧又有精神，白色能放大五官與表情的柔和度，也讓整體氣質瞬間升級。

3. 寬鬆剪裁不能少

綜觀葉童的穿搭，其實可以注意到，她多半會選擇不會太貼身，還有點寬鬆的剪裁，像是寬版的牛仔褲、A字裙，又或是落肩襯衫、男友風外套、垂墜感褲裝，展現中性帥氣卻不生硬的風格，不僅更顯慵懶自然，也能巧妙修飾身形，是年齡增長後穿搭的絕佳選擇。

4. 西裝外套加持

葉童也很擅長用西裝外套混搭休閒單品，無論內搭白T、襯衫或連身洋裝，都能穿出不費力的優雅感，她選擇的西裝外套多半是落肩、oversized或亞麻材質，不會過於正式，但有型又挺拔，完美演繹「鬆弛感女王」風格。

5. 極簡不等於無聊

她的穿搭大多不靠配件堆疊，而是以「單一主角」撐起整體造型，例如一件剪裁良好的黑色連身裙、率性的牛仔外套，或一條剪裁俐落的褲子，在她的穿搭中，可以強烈感受到「選對單品」有多重要，藉此凸顯內斂又不失態度的穿搭哲學。

同場加映：2025最新8款精品老花長款銀包推薦 LV村上隆櫻花款值得收藏必買（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

20歲就封后！葉童滿頭白髮拒醫美接受老去，與夫相愛35年憑「這4字」跨過婚姻危機

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】