陸劇男神楊洋遭爆與富家女酒店密會上熱搜　工作室11分鐘火速闢謠

34歲陸劇男神楊洋2025年憑藉《凡人修仙傳》人氣再度飆漲。



近日卻遭網紅易易紫爆料，指稱其女性友人的閨密曾與楊洋在酒店有親密行為，迅速登上微博熱搜，楊洋工作室隨後在11分鐘內火速回應。

楊洋（微博@楊洋）

楊洋被傳酒店「親密接觸富家女」工作室即闢謠與更多楊洋的相片：

+ 11

易易紫於直播中提及，「有錢的姐妹」曾與楊洋於酒店見面，並暗示兩人有進一步互動。她在直播時一邊發笑一邊直呼：

但是我信不信你知道嗎？我不信、我不信！我打死不信！因為我那個姐妹算好看，但沒有到那麼好看。

儘管表面上呈現懷疑，該言論仍在網絡引起熱烈討論，網友紛紛關注事件細節。

楊洋工作室反應迅速，於爆料發酵後僅11分鐘即發布聲明，僅用「假！」一字，正面回應所有指控。經紀公司「悅凱娛樂」也同步轉發此聲明，展現對藝人聲譽維護的高度重視。此舉不僅獲得粉絲肯定，更被網友稱為「佛系資訊站的首殺」，認為闢謠速度超快。

延伸閱讀：吳磊被女網友爆「床照」 爆料者叫價上萬元一張 本人親發聲回應

+ 13

延伸閱讀：

最美J女郎罕露面 曾愷玹當媽絕美近況曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】