「兒童台最正姐姐」與網紅老公10年婚姻觸礁　揭已印好離婚協議書

台灣Cosplay界至尊天后咪妃去年初開張「咪妃KIDS」podcast節目滿1周年，咪妃也斜槓走進唱跳姐姐的世界，結交不少兒童元祖級的同好。



她日前邀請「兒童台最正姐姐」優格姊姊林姵君上節目，優格坦言近來婚姻觸礁，她問自己：「這樣的生活再20年我要嗎？」並爆料自己：

把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了。

證實她與遊戲實況主殺梗（Xargon0731）老公已多次婚姻諮商。

優格姊姊曾是MOMO家族的成員，廣為人知，現創辦小芙尼家族。

優格姊姊與老公殺梗2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，共有一子一女。兩人是閃電結婚，也很快面臨相處上現實的問題，她在「咪妃KIDS」PODCAST中說自己從「道德經」頓悟，選擇面對問題，提出婚姻諮商，卻遇到男性通常的反應：

我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話。

但她印出離婚協議後，反而是殺梗說「老婆，我們再努力一下」，終於願意夫妻一起去婚姻諮商。

殺梗（Facebook@Xargon）

優格姊姊敢於做決定，令咪妃好奇，當時有小孩「不會掙扎『小孩怎麼辦？』」，優格認為「HAPPY MOM HAPPTY LIFE（有快樂的媽媽才有快樂的生活），要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊」、「所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」

節目播出後，引發廣大共鳴：

「原來姊姊也會有這麼痛苦過程」

「完全是我的翻版」

「殺梗超幸福」



但也有男性無法理解開戰，話題性十足。優格姊姊則表示，夫妻經過諮商後，近期感情趨於穩定。

