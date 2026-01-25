《流星花園》資深演員跌倒重傷　開顱取血塊昏迷5天　近況曝光

台灣資深舞台劇演員、屏風表演班藝術總監、《流星花園》杉菜媽王月，於 2025 年底驚傳在宣傳劇作《半里長城》期間，因意外跌倒導致頭部重擊，經歷了一場驚心動魄的生死關卡。在前日（2026年1月23日）農曆年將至之際，好友陳鴻捎來好消息，透露王月目前身體狀況。



開顱取血塊「頭蓋骨少一部分」 兒女急奔醫院簽下急救書

這起意外發生於 2025 年 11 月 26 日，王月在家中突然暈倒，頭部重擊地面隨即失去意識。送醫後情況危急，其子緊急簽下生命急救同意書，隨即進行開顱手術取出血塊。

王月去年底曾發文憶及，術後她在加護病房昏迷了整整 5 天，清醒後才發現「頭蓋骨少了一部分」，因腦部直接受大氣壓力影響，每一口呼吸都極其困難。她當時感嘆：

奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前更知足。

此外，王月在貼文中也提到，12月30日正好是已故丈夫李國修的冥誕，她動情寫下：「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我。」字句令人鼻酸，也引來大批粉絲留言為她祈福。

陳鴻曝王月身體最新狀況 感性喊話

陳鴻近日在社群平台透露，收到王月女兒的私訊，表示母親目前狀況穩定，只是體力仍需時間恢復，現在已與家人同住安心休養，期待年後狀態更好。私訊中更代王月轉述：「她說她愛你喲。」讓不少網友看了相當感動。

陳鴻也在貼文中感性寫下，年紀漸長後，更懂得珍惜身體與身邊能交心的老朋友，「把每一個天亮，都當作是生命的禮物」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】